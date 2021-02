Hughes – Les gens du Nord s’entraident en cet hiver de pandémie

La pandémie et les mesures de confinement n’ont rien enlevé à la capacité des gens d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing de se remonter le moral et de répandre la bonne humeur, a indiqué la députée Carol Hughes.

Mme Hughes a dit au Parlement que les résidents du Nord de l’Ontario utilisent les médias sociaux pour afficher leurs talents, partager des expériences et parler de différentes façons de s’entraider en cet hiver de pandémie.

« C’est sur les médias sociaux que j’ai entendu parler du concours de sculpture sur neige de la Première Nations de Thessalon, a déclaré Mme Hughes. Et que j’écoute aux concerts des musiciens formidables, comme George C. Williamson et son petit‑fils Cole Hughson, ainsi que Robbie Shawana, tous de l’île Manitoulin, ou encore à ceux de Johnny Lemieux de Smooth Rock Falls avec Estelle Deschamps. »

Mme Hughes a attiré l’attention sur des projets communautaires qui encouragent les gens à passer du temps dehors et à profiter de la saison.

« À Espanola, Dennis Lendrum et des bénévoles ont dégagé le sentier Black Creek Sno-Shoe Trail, sur les terrains du Club de chasse et pêche, et toute la population peut en profiter, a‑t‑elle signalé.

À Wawa, les frères Myles et Spencer Jennings aménagent et entretiennent une piste de patinage et une petite patinoire de hockey sur le lac Wawa. »

Mme Hughes a aussi souligné les contributions du Club Rotary de Kapuskasing, qui organise une chasse au trésor photo dans ses sentiers de randonnée, et des élèves de l’École Secondaire Jeunesse Nord de Blind River ainsi que l’École publique d’Assiginack, qui ont confectionné des valentins pour les personnes âgées de leur communauté.

« Les Canadiens trouvent des façons nouvelles de s’entraider durant la pandémie. Il est évident que nous traversons cette période tous ensemble », a conclu Mme Hughes.