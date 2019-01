Lefrançois, Eddy

Parti rejoindre ses parents, à l’âge de 49 ans, après une longue bataille de 26 ans contre la SLA, le vendredi 4 janvier 2019 au centre hospitalier Lady Dunn de Wawa.

Il laisse dans le deuil; sa sœur Lise (Rock Michaud), son frère Guy (Véronique Hamelin), ses nièces et neveux Jessica Michaud (Patrick Brunette) , Brielle, Caleb, Zackaël et Miguel Lefrançois sans oublié tous ses amis et ses connaissances. Fier parrain à Justin Raiche, Béatrice Lefrançois et Caleb Lefrançois.

La famille remercie tout le personnel du centre hospitalier Lady Dunn de Wawa pour leurs soins médicaux incomparables envers Eddy.

La célébration aura lieu samedi 19 janvier 2019, à 11h, à l’Église Ste-Cécile de Dubreuilville. Un rassemblement aura lieu à 10h. ( Eddy souhaitait une cérémonie joviale donc le port du mauve, chandails d’hockey ou vêtements Let’s Roll seraient de mise ).

Des dons à ALS Canada ou à la paroisse Ste-Cécile sont les recommandations d’Eddy au lieu de fleurs.

Eddy left us to meet his parents Friday, January 4th, 2019, after a long battle of 26 years to ALS, at the Lady Dunn Health Center in Wawa.

He leaves in sorrow: his sister Lise (Rock Michaud), his brother Guy (Véronique Hamelin), his nieces and nephews; Jessica Michaud (Patrick Brunette), Brielle , Caleb, Zackaël & Miguel Lefrançois and all his friends and acquaintances. Proud godfather of Justin Raiche, Béatrice Lefrançois and Caleb Lefrançois.

The family would like to thank the entire staff at Lady Dunn for their excellent medical care towards Eddy.

A celebration will take place Saturday, January 19th at 11am at Cécile parish in Dubreuilville. A gathering will be held at 10 am. ( Eddy’s wishes were to have a nice pleasant happy ceremony; purple, hockey jerseys and Let’s Roll attire would be appreciated. )

Instead of flowers, Eddy asked for donations to ALS Canada or to the Dubreuilville parish.