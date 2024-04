Honda mettra en place la première chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques complète du Canada

Qu’il s’agisse de l’extraction des minéraux critiques ou de la fabrication d’automobiles et de batteries, les entreprises et les travailleurs du Canada attirent des investissements sans précédent qui contribuent à maintenir et à créer des emplois, à faire croître notre économie et à garder notre air pur. Au cours des quatre dernières années, les fabricants d’automobiles et de batteries ont annoncé des investissements de plus de 31 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules électriques à travers le Canada. Ils recherchent un partenaire fiable qui possède des talents de calibre mondial, et c’est exactement ce que nous avons à offrir.

Et le monde le remarque.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ont salué aujourd’hui l’important investissement de quelque 15 milliards de dollars annoncé par Honda Canada pour créer en Ontario la toute première chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques complète du Canada.

Dans le cadre de ce projet de grande envergure, quatre nouvelles usines de fabrication seront créées en Ontario. Honda construira une usine de montage de véhicules électriques innovatrice et de calibre mondial — la première en son genre pour Honda Motor Co. Ltd. – ainsi qu’une nouvelle usine de fabrication de batteries autonomes dans ses installations d’Alliston, en Ontario. Enfin, pour compléter la chaîne d’approvisionnement, Honda va également construire une usine de traitement de matériaux actifs cathodiques et de précurseurs de matériaux actifs cathodiques, dans le cadre d’une coentreprise avec POSCO Future M Co., ltd, ainsi qu’une usine de séparateurs, dans le cadre d’une coentreprise avec l’Asahi Kasei Corporation. Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle en 2028, la nouvelle usine de montage aura une capacité de production de 240 000 véhicules par année.

Les investissements de Honda dans la construction d’une usine de montage de véhicules électriques et d’une usine de fabrication de batteries à Alliston permettront de créer plus d’un millier d’emplois bien rémunérés dans le secteur de la fabrication en Ontario. L’usine de traitement de matériaux actifs cathodiques et de précurseurs de matériaux actifs cathodiques et l’usine de séparateurs, quant à elles, contribueront à créer des milliers d’emplois directs et indirects supplémentaires, en Ontario et à l’échelle du Canada, notamment durant la phase de construction et dans l’ensemble des principaux écosystèmes de fournisseurs de pièces automobiles et de recherche et développement en Ontario.

Cet investissement représente un solide vote de confiance dans les travailleurs hautement qualifiés, les économies fortes et les environnements commerciaux concurrentiels du Canada et de l’Ontario.

Le secteur de l’automobile du Canada, qui stimule l’innovation et crée de bons emplois pour la classe moyenne, est un moteur de croissance économique. Avec la demande pour les véhicules électriques qui ne cesse de croître, nous attirerons encore plus d’investissements. Ainsi, nos industries de l’automobile, de la fabrication de batteries et de la production de matériaux de batterie seront parmi les chefs de file mondiaux dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, et elles contribueront à la croissance économique et à la création d’opportunités, aujourd’hui et pour les générations à venir.