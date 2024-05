Les Chambres du Nord utilisent la recherche de l’Institut pour faire la différence en matière d’immigration et d’autoroutes

Le partenariat solide entre l’Institut des politiques du Nord et le réseau des chambres de commerce du Nord de l’Ontario a été pleinement mis en évidence à Timmins la semaine dernière.

L’assemblée générale annuelle et le congrès de la Chambre de commerce de l’Ontario 2024 (OCC) ont eu lieu à Timmins du 25 au 27 avril. Au cours de cette réunion, la Chambre de commerce de Thunder Bay a soumis deux résolutions à l’examen des membres de l’OCC. Ces deux résolutions s’appuyaient sur les recherches de l’Institut des politiques du Nord (IPN). Les deux résolutions ont été adoptées, dont une à l’unanimité.

« L’accès à la recherche de haute qualité de l’Institut des politiques du Nord facilite grandement notre travail de défense des intérêts des entreprises du Nord de l’Ontario », a déclaré Charla Robinson, présidente de la Chambre de commerce de Thunder Bay. « De bonnes données et un solide réseau de chambres de commerce du Nord donnent à l’OCC la confiance nécessaire pour soutenir les idées que nous mettons en avant pour renforcer les communautés rurales et du Nord ».

La première résolution encourage l’abandon d’élargissement à quatre voies d’autoroutes par la province et l’adoption à grande échelle du modèle 2+1 pour les routes du Nord et rurales. Selon Charles Cirtwill, président et directeur-général de l’Institut des politiques du Nord, cela permettrait de remplacer plus rapidement notre ancien et dangereux système à deux voies. « Si nous continuons d’attendre des autoroutes jumelées, il faudra encore une ou deux générations avant que le Nord de l’Ontario soit desservi par un réseau routier sûr et à grande capacité, digne d’être appelé route nationale ».

Le comité Going the Extra Mile for Safety de la Chambre de commerce de Temiskaming Shores et du district étudie l’expérience mondiale du modèle routier 2+1 depuis 2015. À la suite de ces efforts, la province a annoncé en 2021 qu’elle lancerait un projet pilote pour tester le modèle dans le nord-est de l’Ontario. Des travaux récents de l’Institut des politiques du Nord ont conclu que, compte tenu des résultats similaires en matière de sécurité et de capacité des autoroutes 2+1 et des autoroutes jumelées, ainsi que des économies importantes de coûts et de temps réalisées grâce à l’approche 2+1, la province (avec le soutien du gouvernement fédéral) devrait procéder à une expansion beaucoup plus rapide des principales autoroutes du Nord de l’Ontario vers le modèle 2+1 au cours de la prochaine décennie.

La deuxième résolution approuvée par les membres de l’OCC portait sur une réserve de 3 000 places dans le Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI) pour le Nord de l’Ontario et de 6 000 places supplémentaires pour les communautés rurales du sud de l’Ontario. Selon M. Cirtwill, « nos recherches montrent que le Nord de l’Ontario doit accueillir plus de 5 000 nouveaux immigrants chaque année au cours des vingt prochaines années pour faire face au vieillissement de la population et à une pénurie croissante de compétences. Nous n’y parviendrons pas sans une répartition spécifique des flux d’immigration disponibles ».

