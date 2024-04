L’Ontario restreint l’utilisation des cellulaires et interdit le vapotage dans les écoles

L’Ontario introduit le plan le plus ambitieux du Canada pour réduire les distractions dans les salles de classe et améliorer la santé des enfants. Pour cela, il normalise et renforce des mesures provinciales et l’apprentissage obligatoire en vue de contrer directement la hausse alarmante du vapotage et de l’utilisation des cellulaires, qui est une source de distraction dans les salles de classe.

Par suite de la conclusion d’ententes avec tous les syndicats d’enseignants, les élèves profiteront d’un apprentissage ininterrompu en salle de classe pendant trois autres années, et le gouvernement prend des mesures additionnelles en vue de retourner aux éléments fondamentaux et de lutter contre les effets négatifs des appareils mobiles, des médias sociaux et du vapotage sur l’apprentissage en classe.

« Nous avons bien entendu le message des parents et des enseignants au sujet des téléphones cellulaires, qui sont une distraction en classe et qui gênent l’apprentissage des enfants, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. Notre gouvernement met en place la politique la plus rigoureuse du Canada pour s’attaquer à ce problème en limitant l’utilisation des cellulaires pendant les heures de classe et en interdisant le vapotage dans toutes les écoles. En ce qui concerne les cellulaires, notre politique est “loin des yeux, loin du cœur”, car nous voulons ramener les élèves aux éléments fondamentaux en restaurant la concentration, la sécurité et le bon sens dans les écoles de l’Ontario. »

Les élèves de la maternelle à la 6e année devront mettre leur cellulaire en mode silencieux et les ranger pendant toute la journée d’école, sauf autorisation explicite de leur enseignant. Les élèves de la 7e à la 12e année ne seront pas autorisés à utiliser leur cellulaire pendant les heures de classe, sauf si leur enseignant le leur demande explicitement. Par ailleurs, les élèves n’auront pas accès aux sites Web des médias sociaux à partir des réseaux et appareils scolaires, et les bulletins scolaires contiendront des commentaires sur le niveau de distraction des élèves en classe. Le gouvernement dispensera une formation obligatoire aux enseignants et mettra de nouvelles ressources à la disposition des élèves et des parents.

Le gouvernement renforce en outre les règles visant les élèves qui ont sur eux ou qui utilisent des vapoteuses (cigarettes électroniques) ou des cigarettes. Ces élèves devront remettre ces articles à un éducateur et les parents seront immédiatement informés de la situation. De plus, le gouvernement a officiellement annoncé une enveloppe de 30 millions de dollars dans le budget de 2024 pour installer des détecteurs de fumée de vapoteuses (cigarettes électroniques) et d’autres dispositifs pour améliorer la sécurité dans les écoles.

Afin d’appuyer ces initiatives, le gouvernement investit 17,5 millions de dollars dans de nouveaux soutiens globaux qui renforceront la santé mentale des élèves et la communication avec les parents. Cet investissement comprend :

15 millions de dollars pour fournir des soutiens aux élèves à risque de développer des comportements de dépendance

1 million de dollars pour établir un partenariat avec Santé mentale en milieu scolaire Ontario dans le but de créer des webinaires et des ressources à l’intention des parents et des élèves de la province, qui leur expliqueront comment parler des effets néfastes du vapotage et de l’utilisation excessive des cellulaires

1,5 million de dollars pour permettre aux comités de participation des parents et aux élèves de lancer des campagnes locales de prévention en vue de décourager le vapotage et l’utilisation distrayante des cellulaires

De tels changements et investissements font partie du plan du gouvernement visant à retourner aux éléments fondamentaux dans les écoles. Grâce à l’élimination des distractions dans les salles de classe, les élèves pourront se concentrer sur l’acquisition des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans la vie après l’obtention de leur diplôme du secondaire.