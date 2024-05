L’Ontario marque la cinquième Journée d’action contre les détritus

« C’est aujourd’hui la cinquième Journée provinciale d’action contre les détritus : c’est une étape importante dans le cadre des efforts que déploie le gouvernement pour réduire les détritus et préserver la beauté naturelle de la province. »

Ces cinq dernières années, des gens de toute la province – élèves, groupes communautaires, municipalités, entreprises – ont uni leurs efforts pour organiser des ramassages de détritus et pour promouvoir l’importance de garder les routes, les parcs et les cours d’eau propres et sans déchets. Dans le cadre de nos campagnes annuelles, nous avons reçu la participation de plus de trois millions de personnes sur les réseaux sociaux et motivé des centaines de personnes à prendre part à des ramassages collectifs dans toute la province. Nous vous remercions de faire votre part pour avoir un impact positif sur votre collectivité et sur l’environnement.

Pour relever le défi que posent les détritus, notre gouvernement a investi plus de 2,4 millions de dollars dans des projets communautaires, avec la collaboration de partenaires comme Pollution Probe, la Boating Ontario Association et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région. Parmi ces projets, on compte des nettoyages riverains et l’installation de dispositifs visant à capter le plastique avant qu’il ne pollue l’eau dans les ports de plaisance.

Des Grands Lacs aux forêts du parc Algonquin, l’Ontario abrite des paysages naturels magnifiques – parmi les plus beaux du monde. En tant que mère, je veux que tous les enfants de la province grandissent dans un environnement propre et sain, et aient les moyens d’agir pour préserver cet environnement pour les générations à venir – exactement le but de cette campagne.

En cette Journée d’action contre les détritus, je vous invite à vous joindre à moi et à réunir des membres de la famille, des amis et des voisins pour ramasser les détritus dans votre collectivité pour que celle-ci reste propre. Ensemble, nous pouvons préserver la propreté des sols et des cours d’eau et contribuer à une province plus saine, à la fois aujourd’hui et demain. »

Participez à la Journée d’action contre les détritus et affichez vos activités sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #luttercontrelesdéchets.