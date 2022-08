L’Ontario simplifie le processus de demande et de renouvellement des permis de stationnement accessible

Maintenant, les résidents de l’Ontario peuvent demander un permis de stationnement accessible, renouveler un permis et remplacer un permis perdu ou volé en ligne, dans le confort de leur foyer. Les organisations et organismes sans but lucratif qui soutiennent les résidents de l’Ontario handicapés seront également en mesure de profiter de cette gamme complète de services en tout temps et de partout.

« Nous améliorons nos services pour simplifier la vie de tous les résidents de l’Ontario, en particulier ceux ayant des besoins liés à l’accessibilité, a affirmé Kaleed Rasheed, ministre des Services au public et aux entreprises. Avoir la possibilité de demander et de renouveler des permis de stationnement accessible en ligne permettra aux gens de gagner un temps précieux et de se concentrer sur ce qui compte le plus dans leur vie plutôt que d’avoir à remplir des documents inutiles. »

Grâce à ces nouveaux services en ligne, les résidents peuvent demander un nouveau permis de stationnement accessible, renouveler un permis pour handicap susceptible de changer et remplacer un permis perdu ou volé. Ces services tirent profit d’autres services en ligne déjà offerts, y compris demander un permis de voyageur, une vignette pour motocyclette, effectuer un changement d’adresse et renouveler un permis permanent.

« Nous éliminons les obstacles pour les Ontariennes et Ontariens handicapés qui demandent ou renouvellent des permis de stationnement accessible, a déclaré Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité. Je désire remercier tous ceux qui ont participé à la phase d’essai de l’application, ce qui nous a aidés à faire en sorte que leur point de vue est pris en compte dans les services que nous mettons sur pied. »

L’offre d’une gamme complète d’options en ligne pour obtenir un permis de stationnement accessible constitue un pas important pour rendre les services plus accessibles aux résidents et aux organisations qui soutiennent les personnes handicapées. Auparavant, les personnes qui effectuaient une demande de permis de stationnement accessible devaient faire leur demande en personne ou par la poste, ce qui prenait des semaines et nécessitait des déplacements longs et inutiles. Les organisations et organismes sans but lucratif qui appuient les résidents de l’Ontario handicapés peuvent maintenant utiliser le temps et les ressources qu’ils consacreraient autrement à demander ou à renouveler des permis pour soutenir directement les membres de leur collectivité.

Il est important que les résidents de l’Ontario gardent leur permis de stationnement accessible et autres documents délivrés par le gouvernement à jour pour éviter des amendes ou des pénalités et leur assurer un accès à des services essentiels. Nous avons rendu le processus de renouvellement plus simple, plus rapide et plus pratique. Les consommateurs peuvent maintenant se rendre en ligne pour renouveler en quelques minutes leur plaque d’immatriculation, leur permis de conduire, leur carte Santé, leur carte-photo de l’Ontario et leur permis de stationnement accessible à l’adresse Ontario.ca/Renouveler. Pour ceux qui doivent se présenter en personne, ServiceOntario offre la prise de rendez-vous pour rendre la visite rapide et sans tracas à l’adresse Ontario.ca/Rendez-Vous.