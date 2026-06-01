L’Ontario soutient la participation accrue des Premières Nations dans le projet de raccordement électrique Est-Ouest

Dans le cadre de son plan visant à protéger l’Ontario et à mettre en place un réseau électrique plus solide et plus fiable, le gouvernement se félicite de l’augmentation de la participation des Premières Nations dans la ligne de transport d’électricité de raccordement Est-Ouest. Bamkushwada LP (BLP), qui représente six Premières Nations situées sur les rives du Gichigami (lac Supérieur), a porté sa participation dans le projet de 3,5 % à 20 %, grâce à une garantie provinciale. Dans le cadre du Programme de financement pour les initiatives autochtones (PFIA), l’Ontario accorde une garantie provinciale pouvant atteindre 75 millions de dollars afin de soutenir l’augmentation de la participation au capital, garantie par un prêt de Canada Vie.

« Le plan énergétique intégré de l’Ontario permet de renforcer les partenariats avec les collectivités des Premières Nations à travers la province, » a déclaré Sam Oosterhoff, ministre associé des Industries à forte consommation d’énergie. « L’augmentation de la participation dans cette ligne historique est-ouest garantira que les collectivités autochtones jouent un rôle de premier plan dans la construction et la fourniture de l’infrastructure énergétique dont l’Ontario a besoin. Cela contribuera également à créer des emplois de qualité, à favoriser le développement économique et à stimuler l’innovation énergétique dans la région, aujourd’hui et pour les décennies à venir. »

Alors que le Nord de l’Ontario connaît une croissance rapide et que la demande en électricité devrait augmenter jusqu’à 81 % d’ici 2050, la ligne de transport d’électricité de raccordement Est-Ouest joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement de la région en électricité fiable et abordable. La ligne de 450 kilomètres et de 230 kilovolts, qui a été mise en service en mars 2022, relie Wawa à la municipalité de Shuniah, près de Thunder Bay. Géré par le Fonds ontarien pour la construction, le PFIA vise à favoriser la réconciliation économique et la prospérité en permettant aux partenaires autochtones de participer financièrement à des projets d’infrastructure menés en Ontario. Dans le cadre du budget 2025 de l’Ontario, le budget du programme a été triplé pour atteindre 3 milliards de dollars et sa portée a été élargie afin d’inclure les projets énergétiques, les minéraux essentiels et les secteurs liés à la mise en valeur des ressources.

« Il était grand temps d’accroître la participation des six Premières Nations dans ce projet, a déclaré Duncan Michano, » chef de la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg et président de Bamkushwada LP. « Cela illustre toutefois de manière éloquente ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble au sein de nos territoires traditionnels. Grâce au soutien du Programme de financement des initiatives autochtones et du Fonds ontarien pour la construction, les Premières Nations ne sont pas seulement des partenaires dans le domaine des infrastructures, mais aussi des acteurs de premier plan dans la mise en place d’un système fiable et durable, capable de répondre aux besoins énergétiques croissants de l’Ontario. »

Grâce à ce partenariat, les collectivités des Premières Nations suivantes bénéficieront d’un investissement stable et à long terme qui contribuera à soutenir les priorités locales, à créer des occasions économiques et à assurer la prospérité des générations futures : les Biigtigong Nishnaabeg (Première Nation des Ojibwés de la rivière Pic), les Netmizaaggamig Niishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert), la Première Nation de Pays Plat, la Bande indienne de Red Rock, la Première Nation Michipicoten et la Première Nation de Fort William.

Énergie pour les générations à venir, le premier plan énergétique intégré de l’Ontario, reconnaît l’importance de faire avancer les projets énergétiques soutenus par des partenariats de capitaux propres en tant qu’élément essentiel de la mise en place de l’infrastructure énergétique de la province. Il favorise également la réconciliation économique en veillant à ce que les collectivités autochtones bénéficient des retombées économiques de l’exploitation de l’énergie sur leurs territoires traditionnels ou régis par un traité.