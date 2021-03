Des leaders positifs à l’ÉS Saint-Joseph!

Dans le cadre du cours de Leadership – activités récréatives, les élèves de l’école secondaire Saint-Joseph (Wawa), guidée par leur enseignante Mme Annette Lytwenko, ont étudié les divers styles de leadership et comment les intégrer lors d’une activité récréative.

Le groupe d’Alexis Chapman, Emma-Jo Beach et Delaney Schumacher ont assuré la planification et la mise en oeuvre d’une course à obstacles dans l’école. Pendant leur temps personnel, les élèves ont préparé le matériel et pratiqué le déroulement de la course. Leur objectif était de démontrer qu’il est possible d’avoir du plaisir pendant des activités physiques.

Alexis, Emma-Jo et Delaney avaient divisé les élèves et les membres du personnel en deux équipes et avaient organisé chaque étape en veillant à la sécurité des participants. Elles ont démontré trois styles de leadership dont celui de coach, de leadership direct et déléguant. Selon Alexis, Delaney et Emma-Jo, la musique choisie a créé une bonne atmosphère et a encouragé les personnes sportives et moins sportives à participer! L’activité s’est avérée amusante et les participants ont dépensé beaucoup d’énergie! Comme constat, on affirme que les deux équipes sont gagnantes !