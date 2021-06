Persévérance, don de soi et entrepreneuriat

Travis Terris, élève de 12e année à l’école secondaire Saint-Joseph (Wawa), est un leader positif qui s’est affirmé par sa tranquillité et son assurance. Sa bonne humeur, son sourire ainsi que son calme devant les défis lui ont permis de se mériter le respect de ses pairs et du personnel de l’école. Travis gère son temps et ses loisirs en fonction de ses forces et toujours avec un objectif réaliste. Dès la 9e année, Travis avait des principes solides et jusqu’à sa graduation, il a maintenu ses principes de droiture, de justice et d’équité.

Travis s’est démarqué de façon significative en faisant preuve de persévérance tout au long de son cheminement scolaire. Élève consciencieux et appliqué, il a su surmonter les obstacles par sa détermination à réussir. Travis mène à bonne fin ses projets tout en impliquant ses pairs.

Ce jeune adepte de la nature et du conditionnement physique s’est démarqué dans plusieurs activités sportives: curling, ballon-volant, ballon-panier et soccer. Ses connaissances des règlements des sports et son jeu d’équipe faisaient de Travis un atout pour l’équipe.

Passionné de l’électronique, Travis a tenu un rôle important lors des spectacles d’école, de Noël et pour les cérémonies des finissants de l’élémentaire et du secondaire. Travis s’occupait de tout organiser : son, vidéo, éclairage et montage. De plus Travis a une voix magnifique et tous étaient ravis de l’entendre chanter lors des concerts de Noël!

Durant la dernière année, en dépit de la pandémie, Travis a réussi à démarrer sa propre entreprise d’affûtage de couteaux et de ciseaux à Wawa. Travis, homme d’affaires averti, assure la promotion et la gestion de Superior Knife Sharpening tout en demeurant à l’écoute des besoins de la communauté dans ce domaine.

Les Chevaliers et l’équipe-école de Saint-Joseph tiennent à le féliciter et lui souhaitent bon succès dans tous ses projets!