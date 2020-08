L’Ontario s’oppose aux nouveaux tarifs américains sur les importations d’aluminium

Le premier ministre Doug Ford et le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, ont fait aujourd’hui la déclaration suivante concernant la décision des États-Unis d’imposer de nouveaux tarifs sur les importations d’aluminium canadien :

« Nous sommes déçus que les États-Unis aient décidé d’imposer de nouveaux tarifs sur les importations de produits d’aluminium en provenance du Canada, en particulier au moment où notre partenariat commercial est si crucial pour la reprise économique. Ces tarifs vont nuire aux effets bénéfiques de la relation commerciale hautement intégrée qu’entretiennent les États-Unis et l’Ontario, que le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) vise à maintenir.

Les échanges bilatéraux entre l’Ontario et les États-Unis s’élèvent chaque année à quelque 390 milliards de dollars canadiens. Notre province est le plus important client de 19 États américains et le deuxième en importance pour 11 autres États. L’année dernière, les importations de produits d’aluminium américains en Ontario se chiffraient à 2,3 milliards de dollars canadiens — un investissement dans l’économie américaine qui a permis de soutenir des centaines d’emplois et d’entreprises au sud de la frontière. Nous sommes l’un des principaux clients des États-Unis, et ces droits de douane vont nuire à la prospérité et la stabilité mutuelles dont nos deux pays jouissent depuis des siècles.

Non seulement ces nouveaux tarifs auront-ils un impact préjudiciable sur les entreprises, travailleurs, travailleuses, consommateurs et consommatrices de l’Ontario, mais ils porteront préjudice aux entreprises et consommateurs américains. Comme l’a expliqué la Chambre de commerce des États-Unis, la réinstauration de ces tarifs douaniers “équivaudrait au scénario d’un mauvais film d’horreur. La plupart des entreprises américaines du secteur de l’aluminium s’y opposent, car ces tarifs nuiront grandement aux fabricants américains qui utilisent l’aluminium comme matière première“. Un avis que partage l’Association de l’aluminium des États-Unis, qui représente plus de 120 entreprises américaines de l’ensemble de la chaîne de valeur de ce secteur et a déclaré qu’“une telle dynamique porte un préjudice immédiat aux travailleurs et travailleuses du secteur de l’aluminium” et que “ces pratiques visant à punir le Canada sont malvenues.”

Nous tenons à saluer l’engagement du gouvernement fédéral à défendre les intérêts du secteur de l’aluminium de l’Ontario et des entreprises canadiennes et américaines. Nous exhortons nos homologues d’Ottawa à faire pression sur l’administration américaine pour qu’elle élimine immédiatement et une bonne fois pour toutes ces tarifs sur l’importation d’aluminium canadien, et à veiller à ce qu’aucun autre obstacle aux échanges ― comme des seuils d’importation ― ne soit mis en place. L’Ontario va continuer à collaborer avec ses partenaires du gouvernement fédéral et des États pour mettre en évidence les effets négatifs des tarifs et les avantages mutuels d’un commerce libre et ouvert.

Le ralentissement économique suscité par la COVID-19 nous incite davantage encore à préserver les relations commerciales fructueuses que l’Ontario entretient de longue date avec ses partenaires étrangers et à faire en sorte que les entreprises ontariennes puissent accéder aux marchés internationaux. L’imposition par les États-Unis de tarifs sur les importations en provenance du Canada nuira aussi bien aux efforts de relance économique de nos deux pays qu’aux travailleurs américains et canadiens. Ce n’est qu’en renforçant notre précieux partenariat commercial que les consommateurs, les travailleurs et les entreprises de part et d’autre de la frontière pourront émerger de cette période d’incertitude économique en position de force. »