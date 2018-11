Les équipes de l’école Saint-Joseph se démarquent aux compétitions régionales des courses de bateaux de carton

Les équipes de l’école élémentaire Saint-Joseph (Wawa) ont fait belle figure lors de la compétition régionale de courses de bateaux en carton à Marathon le 5 novembre dernier. L’équipe composée de Marguerite Bouffard, Sébastien Chevrier, Devin Forbes et Quinn Laing a remporté la médaille d’or. Cette formation s’est distinguée en raison de sa capacité de construire un bateau en carton rapide et performant. Le bateau en carton a pu franchir une distance de 25 mètres en 28.5 secondes en plus de soutenir un poids de 244.5 kilogrammes. Le bateau de la deuxième équipe composée de Cooper Baronette-Moore, Eloïse Jones, William Lapierre et Mya Rilley, a franchi la distance de 25 mètres en 39.69 secondes et a soutenu un poids de 224 kilogrammes. Bravo aux deux équipes !

Organisée par Compétences Canada à l’intention des élèves de la 7e à la 12e année, cette compétition exige que des équipes de quatre élèves conçoivent et construisent un bateau en carton, sur place. Les élèves étaient évalués selon les critères suivants : la conception et la qualité de la construction de leur bateau, le travail d’équipe, l’organisation, la sécurité, la créativité, l’esprit d’équipe, ainsi que sur la vitesse et la résistance de leur embarcation sur l’eau. En plus de mesurer la performance des bateaux en carton sur une longueur de 25 mètres, les équipes ont pris part au défi de charge afin de déterminer combien de temps leur bateau pouvait supporter un nombre maximal de coéquipiers sans couler.