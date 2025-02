Décédé paisiblement au Centre de santé Lady Dunn le mercredi 29 janvier 2025 à l’âge de 91 ans.

Fils bien-aimé de feu Odilon et Antoinette Bordeleau. Jean-Claude a été précédé dans la mort par ses sœurs et frères, feu Madeleine, feu Yvonne, feu Yvanhoé, feu Cécile, feu Rita, feu Françoise, feu Simone, feu Gertrude et feu Clémence. De nombreux neveux et nièces se souviendront de lui. Il laisse dans le deuil Jasper, le bébé à fourrure bien-aimé de Claude. Claude était un homme bon – gentil, honnête, travailleur et farouchement indépendant.



Il était un fervent amateur de plein air dont la passion pour la nature était évidente dans tout ce qu’il faisait, en particulier dans ses nombreuses aventures de pêche.

À sa demande, la crémation a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, à Sault Ste. Marie.

Les dons commémoratifs faits en sa mémoire seraient grandement appréciés par la Fondation des maladies du coeur de l’Ontario.

(Les arrangements sont confiés à Kerry Funeral Home, Wawa.

Passed away peacefully at the Lady Dunn Health Centre on Wednesday, January 29, 2025, at the age of 91 years.

Dear son of the late Odilon and Antoinette Bordeleau. Jean-Claude is predeceased by his sisters and brothers, late Madeleine, late Yvonne, late Yvanhoé, late Cécile, late Rita, late Françoise, late Simone, late Gertrude, and late Clémence. He will be remembered by many nieces and nephews. Left behind to mourn his passing is Claude’s beloved fur baby Jasper.

Claude was a good man – kind, honest, hard-working, and fiercely independent.

He was an avid outdoorsman whose passion for nature was evident in everything he did, specifically his many fishing adventures.

At his request, cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.

Memorial donations made in his memory would be greatly appreciated to the Ontario Heart and Stroke Foundation.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa