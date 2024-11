La peur de Ford d’être surveillé crée le chaos

J’utilise régulièrement cette chronique pour parler des problèmes de viande et de pommes de terre qui touchent les gens d’Algoma-Manitoulin. Des questions comme la crise des soins de santé, la nécessité d’améliorer l’entretien des routes dans le Nord, notre réseau scolaire surpeuplé ou le manque de logements abordables dans notre province sont ce que j’entends le plus de la part des gens que je rencontre au quotidien et qui me préoccupent le plus lorsque je suis à l’Assemblée législative.

Ces questions sont ce que les gens s’attendent, ou du moins espèrent, que les politiciens aborderont de manière significative lorsqu’ils se réunissent à Queen’s Park pour discuter d’un projet de loi. C’est de cela que je veux parler, et chaque fois que j’ai l’occasion de prendre la parole à l’Assemblée législative, j’essaie de faire le lien entre les réalités des gens du Nord de l’Ontario et le sujet dont nous sommes saisis.

Cette semaine, j’écris au sujet d’un problème qui peut sembler éloigné ou sec pour certains lecteurs qui ne sont pas pris dans la « bulle de Queen’s Park », mais qui nous affecte tous profondément, que nous en soyons conscients ou non. C’est le dédain de ce gouvernement progressiste-conservateur pour le processus démocratique.

Certains se souviendront que le gouvernement Ford a décidé de suspendre l’Assemblée législative au début de juin dernier et de la suspendre jusqu’à la fin octobre. Cela signifie que pendant près de 5 mois, aucune loi n’a été adoptée, aucun débat n’a eu lieu et les députés ne pouvaient pas interroger le gouvernement sur ses actions ou présenter leurs propres textes de loi pour mettre en évidence des questions importantes pour leurs électeurs.

Au retour de l’Assemblée législative, le gouvernement a décidé d’écourter le débat sur cinq mesures législatives différentes et de ne pas permettre une discussion complète à l’Assemblée législative. Ils ont également considérablement réduit le temps que ces projets de loi peuvent passer en comité, réduisant ainsi la quantité de commentaires publics qui peuvent être reçus.

Ces projets de loi comprenaient l’accélération des projets routiers massifs en les exemptant de l’évaluation environnementale, la mise à jour économique de l’automne du gouvernement et une refonte du système énergétique de l’Ontario. Tous ces textes législatifs sont extrêmement complexes et leurs effets auront une grande portée. Chacun d’eux aura des conséquences pour l’Ontario qui survivront à ce gouvernement. Les faire adopter par l’Assemblée législative avec peu de débats ou de participation du public est non seulement antidémocratique, mais aussi carrément irresponsable.

Cela fait partie d’une tendance plus large avec ce gouvernement, qui a décidé que, parce qu’il contrôle une majorité de sièges, il n’a pas besoin d’être tenu de se conformer aux règles et aux pratiques de notre système démocratique. Nous l’avons vu à maintes reprises où le gouvernement a écourté le débat, modifié le « Règlement » (les règles de l’Assemblée législative) pour éliminer et limiter les outils de l’opposition pour les tenir responsables et, dans les cas les plus graves, a adopté des mesures législatives en adoptant la « clause dérogatoire » de la Charte des droits et libertés qui suspend certains droits constitutionnels.

Je comprends que pour beaucoup de gens, cela semble être une question quelque peu obscure avec peu d’incidence sur la vie quotidienne. Mais ce n’est pas le cas. Parce qu’un gouvernement qui gouverne d’une manière irresponsable crée le chaos et le dysfonctionnement.

Prenez, par exemple, certains des maux de tête les plus médiatisés de ce gouvernement depuis son élection en 2018 :

Le gouvernement s’est considérablement ingéré dans les élections municipales de Toronto, réduisant le nombre de conseillers qu’il permettrait à la ville d’avoir. Le gouvernement conservateur de Ford a adopté le projet de loi 124 pour plafonner les salaires des travailleurs du secteur public, qu’il avait dépensé des millions pour défendre devant les tribunaux avant qu’il ne soit jugé inconstitutionnel. L’utilisation de la clause dérogatoire, qui a été créée pour forcer les travailleurs de l’éducation à retourner au travail, a dû être abrogée une semaine plus tard. Leur loi sur la ceinture de verdure a permis aux promoteurs proches du premier ministre de profiter injustement de la spéculation foncière, qu’ils ont également été forcés d’abroger.

Ce ne sont là que les exemples les plus remarquables où le gouvernement a contourné de façon flagrante les normes de notre processus démocratique et a fait adopter à toute vapeur une loi sans réfléchir ni obtenir la participation du public. Il y a aussi de nombreux cas, comme le scandale de la ceinture de verdure, où le gouvernement n’a même pas eu son propre processus interne pour prendre ses décisions avant de les faire passer à l’Assemblée législative.

Soulever ces exemples n’est pas seulement une façon de dénigrer le gouvernement, mais aussi de souligner qu’il y a une raison derrière le fonctionnement de notre démocratie au Canada et en Ontario.

Permettre un débat complet et réfléchi et utiliser le processus du comité pour obtenir les commentaires du public et des experts sur les projets de loi avant de les adopter est censé être un moyen de prendre de meilleures décisions qui résisteront à l’épreuve du temps. Lorsque ce processus est précipité et que le gouvernement est sourd aux critiques ou aux commentaires constructifs, il finit par se tromper plus souvent qu’il ne le ferait autrement.

Je dois dire qu’au cours de mes 13 années en tant qu’élu, le gouvernement actuel est si certain qu’il n’a pas besoin de tenir compte de l’opposition, de ses détracteurs ou, dans bien des cas, du public. Ils ont modifié le Règlement plus de fois que n’importe quel autre gouvernement avant eux, en utilisant leur majorité pour réduire au minimum l’examen. Ils sont allergiques aux idées qui ne viennent pas de leurs propres rangs et doivent être retirés de leurs pires impulsions, des coups de pied et des cris par le public quand ils vont trop loin.

Notre situation est pire à cause de cela en tant qu’Ontariennes et Ontariens.

Je comprends le désir de faire avancer les choses rapidement. Les gouvernements ne sont élus que pour un mandat de quatre ans, puis ils doivent retourner voir le peuple et en demander un autre. Cependant, il y a une ligne de démarcation entre le fait d’être expéditif et le fait d’être irresponsable que le gouvernement a franchie dans ses efforts pour contrôler l’Assemblée législative. Comme nous l’avons vu, lorsque vous le jouez rapidement et lâchement, vous finissez par le regretter rapidement.

Il y a un dicton qui dit : « La démocratie est un lent processus qui consiste à trébucher sur la bonne décision au lieu d’aller directement à la mauvaise. » Alors que le premier ministre continue de réfléchir publiquement à la création d’élections anticipées, qu’il continue d’utiliser sa majorité pour faire adopter un projet de loi sans débat et qu’il évite l’examen public partout où il le peut, je pense qu’il devrait réfléchir à ces mots.

Il n’est jamais agréable de prendre des critiques, mais c’est une composante nécessaire de notre système démocratique qui ne devrait pas être considérée comme acquise. En fin de compte, je crois que le gouvernement commettrait beaucoup moins d’erreurs s’il prenait le temps de bien faire les choses au lieu de se précipiter dans ce qu’il croit être le mieux.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou par téléphone sans frais au 1-800-831-1899.