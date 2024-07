Jagmeet Singh lance la tournée « Changeons les règles » dans le Nord-Est de l’Ontario

Ce lundi, le chef du NPD du Canada, Jagmeet Singh, a entamé une tournée de trois jours dans le Nord-Est de l’Ontario pour discuter avec les habitant·es du Nord du plan du NPD visant à changer les règles à Ottawa afin de réduire les coûts.

M. Singh parcourt le pays pour engager des discussions avec les Canadiennes et Canadiens sur les changements nécessaires pour rétablir l’équité. Accompagné du député Charlie Angus (Timmins–Baie James) lors de son arrêt à Timmins, M. Singh a souligné que, depuis des décennies, les libéraux et les conservateurs ont établi des règles favorisant les grandes entreprises et les plus riches, permettant aux géants de l’alimentation d’exploiter les gens du Nord à la caisse de l’épicerie.

« Les gens du Nord de l’Ontario font tout ce qu’il faut – ils travaillent dur, prennent soin de leur famille et paient leurs factures – mais ils n’arrivent pas à s’en sortir. Ce n’est pas de leur faute, a déclaré M. Singh. Les libéraux et les conservateurs ont écrit les règles pour avantager les riches et les puissants, pas les travailleuses et travailleurs du Nord. C’est pourquoi vous vous faites arnaquer à l’épicerie et qu’il est si difficile de se payer une maison. Le système est injuste, et il est temps de réécrire les règles pour faire pencher la balance en votre faveur, pour une fois. »

Au cours des trois dernières années, les prix des aliments ont augmenté de plus de 20 % et le recours aux banques alimentaires est à son plus haut niveau depuis 35 ans. Pendant ce temps, le secteur de l’épicerie a réalisé des profits records en 2023, engrangeant 6 milliards de dollars.

M. Singh a réitéré son appel à un plafonnement des prix des produits alimentaires de base et à la fin des subventions gouvernementales aux entreprises cupides qui exploitent les consommateurs. Par exemple, Justin Trudeau a accordé 26 millions de dollars à Loblaw et Costco pour l’achat de nouveaux réfrigérateurs.

« Justin Trudeau et Pierre Poilievre ont voté contre la baisse des prix des aliments pour les Canadiennes et Canadiens. Ils protègent les profits exorbitants des grandes entreprises, et ces profits viennent de votre poche, a déclaré M. Angus. Les gouvernements libéraux et conservateurs ont passé les 20 dernières années à empiler les cartes en faveur des grandes entreprises et des ultra-riches, et ce sont les travailleuses et travailleurs ainsi que les petites entreprises de nos communautés qui en paient le prix. Les néo-démocrates ont toujours défendu et défendront toujours les habitant·es du Nord. Aujourd’hui, cela signifie qu’il faut refuser le statu quo et réécrire les règles en faveur de monsieur et madame Tout-le-Monde. »

M. Singh et M. Angus se rendront à Timmins et à Kirkland Lake pour écouter les leaders locaux sur les questions de protection de l’enfance autochtone, de logement et de services de santé. Ils participeront au Cree Fest et visiteront une des exploitations minières souterraines de la région.