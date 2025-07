Le premier ministre Ford présente ses vœux pour la fête du Canada

Aujourd’hui, le premier ministre Doug Ford a fait la déclaration suivante pour souligner la fête du Canada :

« Je souhaite à toutes les résidentes et tous les résidents de l’Ontario et de l’ensemble du pays une très joyeuse fête du Canada!

Aujourd’hui, nous célébrons le plus beau pays du monde. Au cours des derniers mois, nous avons vu la population canadienne se rassembler comme jamais auparavant pour soutenir le Canada. Nous avons constaté un renouveau du patriotisme et de la fierté envers le Canada, ainsi qu’une détermination à protéger notre pays, quoi qu’il arrive.

Nous avons la chance de vivre dans une province et un pays offrant une incroyable beauté naturelle, des communautés dynamiques et un potentiel incomparable. Dans les mois et les années à venir, nous devons tous continuer à travailler ensemble pour exploiter ce potentiel et construire un pays encore plus fort et plus prospère pour les générations futures.

Notre gouvernement continuera à contribuer en investissant dans la main-d’œuvre et les communautés, en faisant progresser la réconciliation économique avec les partenaires autochtones et en rendant l’Ontario et le Canada plus compétitifs, plus résilients et plus autosuffisants. C’est la meilleure façon pour nous de préserver l’Ontario et le Canada face aux défis qui pourraient se présenter à nous.

Aujourd’hui, à Queen’s Park et lors de rassemblements dans tout l’Ontario, les communautés se réuniront pour célébrer le Canada. Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une fête du Canada en toute sécurité, amusante et mémorable.

Que Dieu bénisse la population de l’Ontario et que Dieu bénisse le Canada.

Bonne fête du Canada! »