Déclaration commune du premier ministre Ford et de la ministre Mulroney à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

À l’occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, le premier ministre Doug Ford et la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney, ont publié la déclaration suivante :

« Le 25 septembre, nous célébrons avec fierté la communauté francophone de l’Ontario et ses contributions à notre province depuis plus de 400 ans. Par sa langue et sa culture, la communauté franco-ontarienne continue d’enrichir l’Ontario et de contribuer à sa force, sa diversité et sa prospérité.

Alors que des cérémonies officielles de lever du drapeau — notamment à Queen’s Park — ont lieu partout dans la province aujourd’hui, cette année marque le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, un symbole fort de fierté et de résilience. Ce drapeau témoigne du rôle essentiel que joue la culture francophone dans l’identité et l’avenir de notre province. Dans cet esprit, notre gouvernement investit 1 million de dollars supplémentaires cette année afin de soutenir des événements qui reconnaissent la contribution unique des francophones à l’Ontario et qui favorisent leur essor culturel et économique.

Le plan de notre gouvernement pour protéger l’Ontario repose sur l’accès à des services en français de qualité, le développement économique et la promotion de la langue et de la culture francophones, ici comme à l’étranger. Nous allons continuer de soutenir des initiatives telles que la modernisation des services de santé en français pour améliorer la qualité des soins et les résultats, les investissements dans l’entrepreneuriat francophone et les efforts pour renforcer les partenariats avec d’autres collectivités francophones. L’objectif étant de faire de l’Ontario l’endroit idéal pour travailler, vivre et fonder une famille.

En ce Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour célébrer les contributions inestimables de la communauté francophone.

Bonne journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes! »