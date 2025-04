Jagmeet Singh: les ultrariches devraient payer leur juste part pour que nous puissions protéger notre système de santé et faire baisser vos factures

Jagmeet Singh déclare qu’il est temps de tracer une ligne rouge: les quelques personnes les plus riches ne devraient pas bénéficier d’un traitement spécial pendant que les travailleuses et les travailleurs et les gens de la classe moyenne en paient le prix, et ce, alors que la guerre commerciale de Donald Trump fait grimper le coût de la vie et qu’il menace les emplois au pays.

« Si vous gagnez de l’argent en revendant des actions, vous devriez payer le même taux que quelqu’un qui soigne des patients, conduit un camion ou enseigne à des enfants », a déclaré M. Singh. « Toutefois, MM. Carney et Poilievre ne voient pas les choses de cette façon. Ils veulent revenir sur un changement fiscal qui affecte principalement les personnes gagnant plus de 1,4 million de dollars par année de sorte que les ultrariches paieraient moins d’impôts et que le reste d’entre nous en paie plus. »

En 2024, le budget fédéral a apporté une modeste correction : l’imposition d’une plus grande part des gains en capital pour les personnes qui gagnent plus de 250 000 dollars. Une grande partie de ces revenus n’est toujours pas imposée, mais cette mesure a éliminé la faille qui permettait aux ultrariches de payer des taux d’imposition inférieurs à ceux des travailleuses et des travailleurs.

Aujourd’hui, MM. Carney et Poilievre veulent supprimer cette solution et donc créer un trou de 19 milliards de dollars dans le budget fédéral, selon les estimations budgétaires. Rien qu’en Ontario, cela coûterait plus de 1,5 milliard de dollars—une somme qui pourrait servir à financer des hôpitaux, des écoles et des logements.

Les gains en capital sont des bénéfices provenant d’investissements, tels que des actions ou des biens immobiliers, et non des salaires. Pourtant, pendant des décennies, seule la moitié de ces revenus était imposée alors que chaque dollar de votre salaire l’était. En d’autres termes, plus vous êtes riche, plus vous avez de chances de payer un taux d’imposition inférieur à celui d’une personne qui travaille pour gagner sa vie.

« Avec la hausse des prix et les attaques de M. Trump contre notre économie, les Canadiennes et les Canadiennes peinent à joindre les deux bouts », a déclaré M. Singh. « Nous ne pouvons pas nous permettre une autre tournée de cadeaux à ceux qui s’en sortent le mieux. »

M. Singh a confirmé que les néo-démocrates protégeraient ces revenus et les réinvestiraient là où ça compterait le plus :

Une assurance médicaments universelle, en commençant par les médicaments essentiels.

Un médecin de famille pour chaque Canadienne et Canadien et plus de personnel infirmier et du secteur de la santé pour améliorer les soins de santé et réduire les temps d’attente.

Un contrôle national des loyers pour réduire les coûts du logement.

La construction de millions de nouveaux logements abordables

Le plafonnement du prix des épiceries pour mettre fin à la hausse de prix excessive par les chaînes d’épicerie.

Même les futurs ministres de M. Carney ont défendu ce changement de taxe. Chrystia Freeland l’a qualifiée d’« idée que toute personne soucieuse d’équité devrait soutenir ».

« Ils se sont levés au Parlement et ont dit que les plus riches devaient payer leur part pour que nous puissions protéger les soins de santé et construire des logements. Aujourd’hui, ils reculent dès que les ultrariches rejettent l’idée et les libéraux de M. Carney s’y conforment », a déclaré M. Singh.

Alors que M. Poilievre préconise des coupes et un chaos à l’américaine, M. Carney s’éloigne discrètement des engagements de son propre parti en prévoyant des coupes de 43 milliards de dollars dans des services dont dépendent les familles, et ce, tout en ouvrant la porte à davantage d’allègements fiscaux pour les personnes les plus riches.

« Ce n’est pas compliqué », a déclaré M. Singh. « Si vous pensez que les Canadiennes et les Canadiens les plus riches devraient continuer à payer moins alors que vous payez plus, votez pour eux. Si vous pensez qu’il est temps qu’ils paient leur juste part pour que nous puissions réduire vos coûts et protéger les soins de santé, votez pour le NPD. »

Parce que garder le Canada “canadien”, ça signifie protéger nos soins de santé publics, avoir des communautés fortes et un système fiscal où tout le monde paie sa juste part, et ce, pour que les travailleuses et les travailleurs n’en paient pas le prix.