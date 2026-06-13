Est décédé paisiblement au Lady Dunn Health Centre le mardi 9 juin 2026, à l’âge de 71 ans.
Époux bien-aimé de Lynne. Père adoré de Stéphan (Laurianne), Mélanie, Nathan (Daphne) et Cindy. Grand-papa fier de Cindy (Graham), Jeremy (Didh), Jean‑Luc (Emerine), Roch, Jason (Ashley), Alexa (Anthony), Rayanne, Charlie, Aiden et Evan. Arrière‑grand‑papa de Jake, Zackael, Savannah et Teagan. Fils de feue Cécile et de feu Philippe Lavoie. Cher frère de Christiane, Chantale, Danielle, Line, feu Réginald, Jean, Denis et José. Oncle de nombreux neveux et nièces.
Mario aimait la pêche, la chasse et passer du temps avec sa famille.
Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure. La crémation a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.
Les arrangements funéraires ont été confiés à Kerry Funeral Home, Wawa,
Passed away peacefully at the Lady Dunn Health Centre on Tuesday, June 9, 2026 at the age of 71 years.
Beloved husband of Lynne. Loving father of Stéphan (Laurianne), Melanie, Nathan (Daphne), and Cindy. Proud grandfather of Cindy (Graham), Jeremy (Didh), Jean-Luc (Emerine), Roch, Jason (Ashley), Alexa (Anthony), Rayanne, Charlie, Aiden, and Evan. Great grandfather of Jake, Zackael, Savannah and Teagan. Son of the late Cecile and Philippe Lavoie. Dear brother of Christiane, Chantale, Danielle, Line, late Reginald, Jean, Denis and Jose. Uncle of many nieces and nephews.
Mario enjoyed fishing, hunting and spending time with his family.
A memorial service will be held at a later date. Cremation took place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.
Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa
- Celebration of Life – Jennifer McLaren - June 13, 2026
- LAVOIE, Mario - June 13, 2026
- THOMASENA (Ena) Conliffe (nee Boyles) - June 8, 2026