PM Carney Carney annonce le nom du fournisseur retenu pour le Programme de sous-marins canadiens de patrouille – le plus important programme d’approvisionnement en matière de défense de l’histoire du Canada

Le 6 juillet 2026

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Les certitudes qui guidaient notre approche de la défense et de la sécurité depuis des décennies sont aujourd’hui ébranlées. Les changements climatiques font que notre région arctique se réchauffe près de trois fois plus vite que la moyenne mondiale, un changement que les grandes puissances cherchent à exploiter. Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada doit être prêt à se défendre et à protéger ses Alliés. À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada a atteint l’objectif de 2 % en matière de dépenses militaires pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin. Il a également transformé les processus d’approvisionnement en matière de défense et a conclu plus de 20 partenariats dans les domaines de la défense et de la sécurité en l’espace d’un an.

Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille est au cœur de cette mission. Les sous-marins permettent à la Marine royale canadienne de se défendre contre les menaces, tant près des côtes canadiennes que loin d’elles. Pourtant, notre flotte actuelle vieillit, et seul l’un des quatre sous-marins qui la composent est en état de naviguer. Comme le Canada possède le plus long littoral au monde, il est essentiel qu’il puisse déployer des moyens de surveillance sous-marine. Notre sécurité et notre souveraineté en dépendent.

Aujourd’hui, à la Base des Forces canadiennes Halifax, le premier ministre Mark Carney a annoncé que la société Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) avait été retenue comme fournisseur privilégié pour entamer les négociations en vue de la livraison de la prochaine flotte de sous-marins du Canada à la Marine royale canadienne. Il s’agira du plus important approvisionnement en matière de défense de l’histoire du Canada, lequel permettra à la Marine royale canadienne de disposer des capacités nécessaires pour protéger la population canadienne.

Le 212CD de TKMS, doté de signatures acoustiques et magnétiques ultra faibles, est l’un des sous-marins les plus furtifs au monde. Il est capable d’effectuer des patrouilles dans l’Arctique, d’assurer une surveillance sous-marine et de déployer des forces spéciales, et il est entièrement interopérable avec l’OTAN. Cette classe de sous-marin offre une combinaison inégalée de technologies de pointe et de létalité qui permettra à la Marine royale canadienne de détecter, de suivre, de dissuader et, si nécessaire, de vaincre ses adversaires dans les trois océans bordant le Canada. Cet approvisionnement contribuera à renforcer la sécurité du Canada grâce à une plateforme partagée avec l’Allemagne et la Norvège, deux des plus proches Alliés du Canada.

Le gouvernement du Canada et TKMS vont maintenant entamer des négociations afin de finaliser les contrats ainsi que tous les accords nécessaires à la mise en œuvre du Programme de sous-marins canadiens de patrouille. Le Canada conclura les contrats au plus tard à la fin de l’année 2027, les quatre premiers sous-marins devant être livrés avant la date prévue, en 2034. Si les négociations avec le fournisseur privilégié n’aboutissent pas, le Canada pourrait désigner la société Hanwha Ocean comme fournisseur privilégié et entreprendre des négociations avec cette dernière.

Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille est dirigé par l’Agence de l’investissement pour la défense en lien avec la Stratégie industrielle de défense du Canada. Il illustre l’approche de collaboration du cadre construire-collaborer-acheter, qui mise sur la collaboration avec des Alliés de confiance pour renforcer les capacités du Canada tout en assurant des retombées industrielles et économiques pour le pays. Ce programme accordera la priorité aux investissements réalisés dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du Canada, dans le but de créer des emplois bien rémunérés, de mettre à profit les capacités des industries canadiennes de la défense et de maximiser les retombées pour les travailleurs et les entreprises de chez nous.

Le Canada assume l’entière responsabilité de sa défense, y compris dans l’Arctique. À cet égard, nous avons procédé à la plus forte augmentation des investissements dans la défense depuis une génération. De plus, nous transformons notre système de réglementation afin de le faire passer d’un système qui se limite à répondre à des besoins de base à un système permettant de développer rapidement notre base industrielle de défense à grande échelle. C’est en investissant dans notre population, nos capacités, notre industrie et nos partenariats que nous bâtissons un pays plus fort, plus sécuritaire et plus apte à relever les défis de notre époque, à soutenir nos Alliés et à offrir un avenir plus sûr et plus prospère aux prochaines générations.