Déclaration du NPD à l’occasion du La députée néo-démocrate Gazan commente le traitement réservé à la Première Nation de Grassy Narrows

Leah Gazan, députée néo-démocrate de Winnipeg-Centre, a publié la déclaration suivante :

« Je suis dégoûtée par la conduite du premier ministre Mark Carney et du premier ministre de l’Ontario Doug Ford, qui ont ri et se sont moqués des membres de la Première Nation de Grassy Narrows.

La voix de Chrissy Isaacs, une femme vivant avec un empoisonnement au mercure, aurait dû être accueillie avec respect et urgence. Au lieu de cela, après qu’elle se soit exprimée, le premier ministre l’a écartée et a ri d’elle, disant : « Je peux tenir plus longtemps qu’elle. » C’est profondément irrespectueux et démontre un manque de leadership.

Depuis des décennies, Grassy Narrows vit avec les conséquences de dix tonnes de mercure déversées dans le système fluvial English–Wabigoon — une crise de santé publique qui se poursuit encore aujourd’hui. Des générations de personnes anishinaabe continuent de subir les effets dévastateurs de l’empoisonnement au mercure, qui affecte leur santé, leurs familles, leur culture et leur capacité à exercer leurs droits issus des traités.

De nouvelles preuves montrent que les gouvernements ont permis des rejets toxiques continus, aggravant la contamination. Le méthylmercure continue de s’accumuler dans les poissons desquels les membres de la communauté dépendent pour leur subsistance, leurs moyens de vivre et leur survie culturelle. Il s’agit d’une violation directe et constante de leurs droits.

Parallèlement, le gouvernement fédéral a fait avancer une législation qui accélère les soi-disant projets d’intérêt national sans respecter le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. Ces décisions affaiblissent la surveillance environnementale et ignorent les protections constitutionnelles affirmées à l’article 35.

La Constitution n’est pas facultative. Les droits issus des traités ne sont pas facultatifs. La santé, la dignité et la souveraineté des peuples autochtones ne sont pas facultatives.

La santé et le bien-être des peuples autochtones ne sont-ils pas d’intérêt national ? La voix d’une femme vivant avec un empoisonnement au mercure ne mérite-t-elle pas le respect ? La protection des terres et des eaux n’est-elle pas fondamentale pour l’identité de notre pays ?

Grassy Narrows mérite la justice. Elle mérite de l’eau potable. Elle mérite une pleine reddition de comptes de la part des gouvernements qui, depuis bien trop longtemps, n’ont pas respecté leurs obligations. Il est inacceptable que le premier ministre Carney néglige sa responsabilité envers la Première Nation de Grassy Narrows. Je me joins à leur appel demandant au premier ministre de présenter des excuses et de rencontrer personnellement les dirigeant·es de Grassy Narrows dès que possible pour discuter d’une compensation pour les injustices que ces personnes ont subies. »