Les néo-démocrates dévoilent un plan pour renforcer le Nord de l’Ontario

Les néo-démocrates ont dévoilé leur plateforme pour le Nord de l’Ontario – en mettant l’accent sur la résolution des problèmes dans nos services de soins de santé, la réduction des coûts des aliments et la construction de l’infrastructure dont les habitants du Nord ont besoin. Le NPD est le seul parti à publier un programme axé sur les questions qui touchent les gens de notre région.

Laura Mayer, candidate de Sault Ste. Marie-Algoma, affirme que les dernières années ont été difficiles pour trop de gens. “Il n’y a pas que l’inflation et les tarifs douaniers. Il est plus difficile de trouver un médecin de famille. Il est plus difficile de mettre des repas nutritifs sur la table. Et il est plus difficile d’accéder aux services qui feront la différence dans votre vie. Je veux aider à changer cela – les néo-démocrates veulent changer cela”, déclare Mme Mayer.

Le plan du NPD pour le Nord de l’Ontario comprend des mesures spécifiques visant à améliorer l’accès aux soins de santé, telles que

investir dans des écoles de médecine régionales pour soutenir les communautés rurales, éloignées et mal desservies ;

former davantage de médecins et les inciter à rester dans le Nord en offrant des subventions et des salaires équitables aux médecins qui s’engagent à pratiquer dans le Nord ; rationaliser les titres de compétences des médecins formés à l’étranger ; et

mettre pleinement en œuvre le principe de Jordan pour garantir que les enfants des Premières nations aient accès à des soins de santé de qualité.

Le plan du NPD vise également à rendre les aliments plus abordables dans nos épiceries locales. Les mesures comprennent la modification du programme Nutrition Nord afin que les subventions aillent aux personnes qui achètent les aliments, et non aux entreprises ; la transparence des prix pour les consommateurs ; la mise en œuvre de plafonds de prix pour les aliments de base essentiels; et l’investissement dans des programmes alimentaires locaux qui soutiennent les récoltes traditionnelles.

L’infrastructure du Nord est un élément clé du plan du NPD, qui comprend l’élargissement des routes principales, y compris la route Transcanadienne, pour les rendre plus sûres, la création de normes nationales pour la sécurité et la formation en matière de transport, et la construction d’infrastructures fédérales par le biais du plan NPD – Construire canadien, acheter canadien, qui met l’accent sur l’utilisation de matériaux et de main-d’œuvre canadiens, y compris l’acier canadien.

« Les habitants du Nord sont forts et résilients, mais nous constatons trop souvent qu’Ottawa ne s’intéresse pas sérieusement aux questions qui nous concernent », a déclaré Mme Mayer. “Lors de cette élection, on nous dit qu’il y a deux choix possibles : Les coupes et l’américanisation des conservateurs ou les excuses et l’inaction des libéraux. Sault Ste. Marie-Algoma a un meilleur choix.

Les néo-démocrates sont dans votre coin et se battent pour vous. Ils ont fait leurs preuves en obtenant des résultats pour les Canadiens, notamment en ce qui concerne les soins dentaires, l’assurance-médicaments, les services de garde d’enfants et bien d’autres choses encore.