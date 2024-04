L’Ontario réagit au budget fédéral de 2024

Aujourd’hui, Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l’Ontario, a fait la déclaration suivante en réaction au budget fédéral de 2024 :

« Le budget déposé aujourd’hui a été une occasion manquée d’éliminer la coûteuse taxe fédérale sur le carbone qui augmente le coût de tout, de l’essence au panier d’épicerie. Notre gouvernement continue d’exhorter le gouvernement fédéral à remettre plus d’argent dans les poches des gens en supprimant une fois pour toutes la taxe carbone, particulièrement à un moment où elle contribue à une inflation élevée.

Le Canada n’est pas à l’abri de l’incertitude économique qui règne à l’échelle mondiale. Maintenant plus que jamais, alors que notre gouvernement s’emploie à rebâtir l’économie de l’Ontario, nous avons besoin que nos partenaires fédéraux appuient notre plan pour bâtir. Nous avons été heureux de constater que le budget fait écho à la demande de l’Ontario d’accroître le financement pour les infrastructures liées au logement afin de favoriser la construction d’un plus grand nombre d’habitations. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec nos partenaires fédéraux et les municipalités pour faire en sorte que ce financement appuie notre but commun de construire des logements que les gens pourront acheter et qui répondront aux besoins uniques des municipalités locales.

Toutefois, nous sommes déçus de l’absence de fonds spécifiquement consacrés à l’expansion du service ferroviaire GO à Milton afin d’offrir un service bidirectionnel toute la journée. Notre gouvernement a récemment annoncé la plus importante expansion du service de train GO depuis plus d’une décennie, et nous demandons instamment au gouvernement fédéral de travailler avec nous pour aider les navetteurs en Ontario à se rendre à leur destination plus rapidement. Notre gouvernement est prêt à investir.

Nous sommes encouragés par le fait que le budget reconnaît l’importance de la chaîne d’approvisionnement de batteries de véhicules électriques de bout en bout du Canada et des avantages qu’elle procurera aux collectivités du Nord, autochtones et éloignées, notamment par l’entremise du nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques. Nous demandons au gouvernement fédéral de contribuer à réaliser le plein potentiel des milliards de dollars d’investissements que nous avons attirés dans les secteurs des véhicules électriques et des batteries, d’une part, en consentant un investissement équivalent à celui de plus de 1 milliard de dollars effectué par l’Ontario pour construire des routes toutes saisons dans la région du Cercle de feu et, d’autre part, en collaborant avec nous pour éliminer le double emploi sur le plan des examens et processus qui ralentit ce projet d’importance nationale, comme nous l’avons fait récemment pour l’autoroute 413.

Il y a quelques semaines, je déposais le budget de l’Ontario de 2024, Bâtir un Ontario meilleur, qui propose un plan clair pour rebâtir l’économie de l’Ontario et rétablir l’équilibre budgétaire sans imposer de nouveaux coûts, taxes ou impôts à la population, aux travailleurs, aux entreprises ou aux municipalités. Nous sommes prêts à continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour passer à l’action. »