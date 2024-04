L’Ontario se prépare à la saison des incendies de végétation qui s’en vient

La saison 2024 des incendies de végétation en Ontario a officiellement commencé le 1er avril et, cette année, le gouvernement de l’Ontario crée de nouveaux postes de sapeur(se)s-pompier(ère)s pour veiller à ce que nous disposions des personnes et des ressources pour protéger les collectivités. Cette saison, la province accorde aussi une prime incitative aux garde-feu et au personnel de soutien critique, a acheté de l’équipement et investit dans de nouvelles recherches pour améliorer la sécurité publique.

« Tout au long de la saison des incendies, le personnel de lutte contre les incendies travaille sans relâche, dans des conditions très difficiles, pour protéger les personnes, les collectivités et les biens, » a dit Graydon Smith, ministre des Richesses naturelles et des Forêts. « En ce début de saison des incendies, il est important de rendre hommage au travail courageux des équipes de lutte contre les incendies en vue de protéger les personnes et les biens. »

Reconnaissant les services d’importance critique que rendent les sapeur(se)s-pompier(ère)s et les pilotes qui luttent contre les incendies de végétation dans des conditions difficiles et souvent dangereuses, une prime incitative destinée à attirer et retenir du personnel et pouvant aller jusqu’à 5 000 $ est accordée pour la saison des incendies 2024 au personnel de lutte contre les incendies, d’aviation et de soutien critique occupant des postes de ligne de front.

Le gouvernement soutient aussi le programme de lutte contre les incendies de végétation en créant plus de 100 postes permanents pour répondre aux besoins alors que le nombre des incendies pendant les saisons augmente et que leur complexité s’accroît. Ces postes contribueront à renforcer le leadership et l’expérience au sein de notre programme de lutte contre les incendies de végétation en ajoutant de nouveaux postes à l’année offrant des possibilités de carrière à des garde-feu et autres employé(e)s.

« Le gouvernement renforce les préparatifs et l’intervention d’urgence en veillant à ce que les collectivités de la province disposent des ressources et de l’équipement nécessaires pour se préparer aux catastrophes naturelles et aux situations d’urgence, » a dit Caroline Mulroney, présidente du Conseil du Trésor et ministre déléguée à la gestion des situations d’urgence. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les municipalités, les collectivités des Premières Nations et nos partenaires pour veiller à ce que la population de l’Ontario soit en sécurité, entraînée et préparée pour la prochaine saison des incendies de végétation. »

La saison des incendies de végétation de l’an passé compte parmi les plus difficiles auxquelles l’Ontario ait fait face et nous soutenons le courageux personnel de lutte contre les incendies de végétation en étendant l’admissibilité à la rémunération de travail sur appel et en remboursant les dépenses admissibles relatives à la formation et à l’équipement spécial de sécurité. De plus, le gouvernement a investi 20,5 millions de dollars sur trois ans afin d’améliorer les technologies aériennes et aider à améliorer les connaissances en science du feu et son comportement.

L’Ontario continuera de travailler avec ses partenaires, les collectivités autochtones, les organismes d’urgence et les agences pour fournir du soutien et partager le personnel, l’équipement et les aéronefs nécessaires à la gestion des incendies.