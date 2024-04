L’Ontario commencera la conception et la planification d’une nouvelle école de médecine à Vaughan

Le gouvernement de l’Ontario prévoit une enveloppe initiale de 9 millions de dollars dans le cadre du budget de 2024, Bâtir un Ontario meilleur, pour entamer les travaux de conception et de planification de la nouvelle faculté de médecine de l’Université York, à Vaughan. Celle-ci sera la première au Canada à se consacrer à l’enseignement des soins primaires et contribuera à la mise en œuvre de l’engagement pris par le gouvernement provincial de faciliter l’accès à ce type de soins.

« L’annonce d’aujourd’hui fait partie de notre plan qui vise à permettre à un plus grand nombre de familles ontariennes d’accéder plus facilement à des soins pratiques, y compris des soins primaires, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Cette nouvelle faculté de médecine — la première au Canada à se consacrer principalement à la formation de médecins de famille — aura une incidence considérable sur la vie des citoyens et citoyennes de la région de York et de l’ensemble de l’Ontario. »

Cette nouvelle faculté de médecine comprendra jusqu’à 80 places pour les élèves de premier cycle et jusqu’à 102 places pour les élèves des deuxième et troisième cycles, à partir de septembre 2028, et jusqu’à 240 places pour les élèves de premier cycle et 293 places pour les élèves des deuxième et troisième cycles, lorsque celle-ci fonctionnera au maximum de sa capacité.

Axé principalement sur la formation de médecins de famille, le modèle de formation de l’Université York consacrera environ 70 % des nouvelles places en deuxième et troisième cycles aux soins primaires, une fois la faculté de médecine opérationnelle en 2028. En plus des autres investissements historiques effectués pour augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine, pour renforcer les équipes interprofessionnelles de soins primaires et pour éliminer les obstacles qui empêchent les médecins qualifiés formés à l’étranger de soigner la population ontarienne, les modèles du ministère de la Santé indiquent que ces initiatives aideront jusqu’à 98 % des Ontariennes et Ontariens à accéder à des soins primaires au cours des prochaines années.

« Notre gouvernement prend des mesures sans précédent pour renforcer notre main-d’œuvre dans le domaine de la santé en procédant à la plus grande expansion du système d’enseignement médical de l’Ontario depuis plus d’une décennie, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Notre investissement dans la nouvelle faculté de médecine de l’Université York illustre à nouveau la volonté de notre gouvernement de multiplier le nombre de médecins dans notre système de santé, afin de permettre aux gens d’accéder plus facilement à des soins de classe mondiale dans leur collectivité, et ce pour les années à venir. »

L’Ontario procède à la plus ambitieuse expansion de l’enseignement médical depuis plus de dix ans, dans le cadre de la mise en place d’un système de santé plus solide et plus résilient, en particulier dans les collectivités en pleine croissance et mal desservies. Ce projet englobe les six facultés de médecine actuelles de l’Ontario, ainsi que la nouvelle faculté de médecine de l’Université métropolitaine de Toronto qui offrira, dès son entrée en fonction en 2025, 260 places supplémentaires en formation de premier cycle et 449 places de plus en formation de deuxième et de troisième cycles au cours des cinq prochaines années. Ces places s’ajoutent à celles prévues pour la nouvelle faculté de médecine de l’Université York.

« Notre investissement dans la nouvelle faculté de médecine de l’Université York facilitera l’accès des futurs médecins aux programmes d’enseignement supérieur exceptionnels qui font la renommée de l’Ontario, a déclaré Jill Dunlop, ministre des Collèges et des Universités. La formation d’un plus grand nombre de médecins de soins primaires permettra aux familles ontariennes vivant dans des collectivités en croissance comme York, Simcoe et Muskoka de continuer à avoir accès aux soins dont elles ont besoin, plus près de chez elles. »

Le budget de 2024, Bâtir un Ontario meilleur, continue de soutenir le travail de la province par le biais du plan Votre santé pour construire un système de santé robuste qui place les gens au cœur du système de santé, en leur facilitant l’accès aux soins.