L’Ontario souligne la Journée de sensibilisation à la traite des personnes

Michael Parsa, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, ainsi que Michael Kerzner, solliciteur général, Stephen Lecce, ministre de l’Éducation, et Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports, ont fait la déclaration suivante pour souligner la Journée de sensibilisation à la traite des personnes.

« La traite des personnes est une grave violation des droits de la personne et un crime odieux qui prive les victimes de leur liberté et de leur dignité. Elle vise souvent les personnes les plus vulnérables, surtout les femmes, les enfants et les adolescents. Tous ensemble, nous devons continuer à travailler pour sensibiliser le public afin de mieux protéger les personnes à risque et d’aider les victimes à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour guérir.

L’Ontario prend des mesures à l’échelle du gouvernement, avec un investissement historique de 307 millions de dollars dans le cadre de notre Stratégie de lutte contre la traite des personnes, y compris la sensibilisation, l’intervention précoce, le soutien aux survivants et la reddition de comptes par les contrevenants. Ces mesures comprennent :

l’obligation pour tous les conseils scolaires de se doter d’un protocole de lutte contre le trafic sexuel afin de protéger les élèves;

l’obligation pour le personnel enseignant et autre de suivre une formation pour prévenir le trafic sexuel, le reconnaître et y réagir;

des mesures de la sensibilisation visant les véhicules de transport en commun et les installations le long des principaux couloirs de transport, y compris ONroute;

la collaboration avec les partenaires du camionnage et des organismes tels que Metrolinx et Ontario Northland pour faire connaître les signes permettant de reconnaître la traite des personnes;

l’octroi de subventions pour la sécurité des collectivités, afin d’aider les services d’application de la loi ainsi que nos partenaires communautaires et autochtones à travailler en collaboration pour prévenir la traite des personnes et soutenir les survivants.

Notre gouvernement a également créé les deux premières équipes d’intervention auprès des enfants à risque d’exploitation (équipes INTERE), qui rassemblent des intervenantes et intervenants en protection de l’enfance, des policiers et des agents de liaison autochtones afin de mieux protéger les enfants et les adolescents qui ont été victimes de la traite ou qui courent un risque élevé de l’être. Vu le succès de ces deux premières équipes, nous nous sommes engagés, avec des partenaires communautaires, à créer une troisième équipe INTERE dans le district de Kenora.

Nous sommes profondément reconnaissants envers les centaines de fournisseurs de services de première ligne qui travaillent partout en Ontario. De l’intervention précoce au soutien en cas de crise, leurs efforts contribuent directement à la sécurité et au bien-être des personnes et des collectivités qu’ils servent. C’est grâce aux personnes qui travaillent en première ligne et aux courageux survivants qui ont partagé leur témoignage que les victimes et les survivants ont accès à plus de soutien que jamais auparavant.

Pour plus d’informations, consultez le site ontario.ca/traitedespersonnes. En cas de danger immédiat, ou si vous soupçonnez qu’une personne est victime de traite, composez le 911 ou appelez votre service de police local.

Appelez la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes, au 1 833 900-1010, afin d’obtenir de l’aide pour vous ou pour quelqu’un que vous connaissez, ou pour signaler un cas potentiel. »