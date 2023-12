Le nouveau Centre d’action Espanola aidera plus de 480 travailleurs de Domtar à retourner rapidement au travail

Le gouvernement de l’Ontario investit 426 000 $ dans un nouveau centre d’action pour aider les 484 travailleurs du secteur des pâtes et papiers touchés par les mises à pied de Domtar à Espanola à retourner rapidement au travail. Il leur sera proposé un large éventail de mesures de soutien et de services personnalisés pour faciliter leur transition, notamment des ateliers de rédaction de curriculum vitae et de lettres d’accompagnement, de recherche d’emploi et de planification financière, outre des ressources en santé mentale.

« Pour nous préparer à l’avenir du travail, nous devons construire un Ontario plus fort qui ne laisse personne de côté, a déclaré David Piccini, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Notre gouvernement est fier d’investir dans le centre d’action de Domtar pour donner un coup de pouce aux hommes et aux femmes d’Espanola, qui travaillent fort, afin qu’ils puissent obtenir de meilleurs emplois, mieux rémunérés, pour eux et leurs familles. »

En partenariat avec les sections locales 74 et 156 d’Unifor et la section locale 956 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, le centre d’action de Domtar fournira des ressources personnalisées pour aider les travailleurs touchés à se préparer à d’autres emplois avec un bon salaire dans le secteur de la fabrication dans le Nord de l’Ontario. Le centre d’action aiguillera également les travailleurs vers les ressources et la formation dont ils ont besoin pour trouver un emploi dans la foresterie, les métiers spécialisés et d’autres secteurs en demande.

« Bien que notre souhait ultime soit que tous les membres de la section 74 aient un jour l’occasion de retravailler ensemble, nous sommes reconnaissants d’avoir obtenu l’autorisation de créer le centre d’action d’Unifor (Domtar), a souligné Chris Presley, président de la section 74 d’Unifor. Nous tenons à remercier le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ainsi que le syndicat national Unifor pour les contributions et le soutien qu’ils nous ont apportés durant cette période difficile. Les coordonnateurs du centre d’action et des pairs aidants sont impatients de guider nos membres vers les ressources qui faciliteront l’adaptation à cette transition, et cela n’aurait pas été possible sans le partenariat entre le ministère et Unifor. »

L’Ontario investit chaque année plus d’un milliard de dollars dans des services d’emploi et des programmes de formation comme Meilleurs emplois Ontario et le volet Formation du Fonds pour le développement des compétences afin d’aider les travailleurs à se former dans des domaines intéressants où la demande est élevée dans leurs collectivités. Ces investissements s’inscrivent dans les efforts continus que déploie le gouvernement pour attirer, soutenir et protéger les travailleurs, et faire de l’Ontario le meilleur endroit où travailler, vivre et élever une famille.

« Dès que nous avons appris le projet de fermeture de l’usine de Domtar à Espanola, notre gouvernement s’est positionné aux côtés des travailleurs pour s’assurer qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin, a déclaré Graydon Smith, ministre des Richesses naturelles et des Forêts. L’investissement d’aujourd’hui réaffirme cet engagement, alors que nous continuons d’appuyer les travailleurs touchés par la fermeture. »

Le centre d’action de Domtar, qui fonctionnera au moins jusqu’en octobre 2024, est situé au 77, rue Centre, à Espanola. Domtar et la section locale 74 d’Unifor investiront également 184 600 $ dans le centre d’action.