L’Ontario offre un plus grand choix d’aliments nutritifs aux résidents des foyers de soins de longue durée

Le gouvernement de l’Ontario investit une somme supplémentaire de 32 millions de dollars cette année pour élargir les options de menu santé pour les résidents des foyers de soins de longue durée, y compris un plus large éventail de repas d’inspiration culturelle. Cet investissement s’ajoute à l’augmentation de 15 pour cent — ou plus de 40 millions de dollars — du financement du soutien nutritionnel pour les foyers de soins de longue durée l’an dernier.

« Nous croyons que les foyers de soins de longue durée devraient être des résidences, et non des établissements, et qu’un bon repas est essentiel à une vie saine, a déclaré Paul Calandra, ministre des Soins de longue durée. C’est pourquoi, pour la deuxième année consécutive, nous offrons une augmentation importante afin d’améliorer la qualité et la variété des aliments pour les résidents des foyers de soins de longue durée. »

Les nouveaux règlements du gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2022, veillent à ce que les résidents aient plus de choix alimentaires personnalisés, plus de fruits et légumes frais et d’aliments locaux en saison, et davantage de flexibilité dans les menus. Au cours des deux dernières années, le gouvernement a augmenté de plus de 26 pour cent le financement consacré à la qualité des aliments et de la nutrition.

Le gouvernement redresse les soins de longue durée pour que les personnes âgées de l’Ontario bénéficient de la qualité de soins et de vie dont elles ont besoin et qu’elles méritent, aujourd’hui et à l’avenir. Ce plan repose sur quatre piliers : la dotation en personnel et les soins; la qualité et l’application de la loi; la construction de foyers modernes, sûrs et confortables; et l’accès plus rapide et plus commode des personnes âgées aux services dont elles ont besoin.