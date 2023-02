Déclaration du premier ministre Ford à l’occasion du jour de la Famille

Le premier ministre Doug Ford a fait aujourd’hui la déclaration suivante pour souligner le jour de la Famille :

« En ce moment où les Ontariens et les Ontariennes se réunissent avec leurs proches, je veux avant tout profiter de l’occasion pour remercier ceux et celles qui travailleront aujourd’hui, notamment le personnel de nos secteurs du commerce de détail et du tourisme d’accueil.

Notre gouvernement sera toujours là pour les familles de l’Ontario.Nous établissons un climat économique propice à la croissance et à la protection des emplois, et nous soutenons les familles et les collectivités dans lesquelles elles vivent.

Nous comprenons que la question de l’abordabilité et de l’augmentation du coût de la vie représente une préoccupation majeure pour les familles, grandes et petites, et je tiens à vous assurer que nous travaillons sans relâche pour trouver d’autres moyens de réduire les coûts. Nous facilitons l’accès aux services de garde d’enfants, en faisant économiser aux familles entre 6 000 $ et 10 000 $ par enfant et en investissant dans de nouvelles places qui serviront aux parents pendant de nombreuses années.

Nous avons éliminé les frais de vignette d’immatriculation, réduit la taxe sur l’essence et pris des mesures audacieuses pour construire 1,5 million de nouveaux logements en Ontario au cours des dix prochaines années afin de faciliter l’accès à la propriété pour un plus grand nombre de familles.

Nous investissons également des sommes considérables dans les routes, les autoroutes et les transports en commun afin que vous puissiez passer plus de temps à la maison, avec vos proches, et moins de temps dans les embouteillages.

Ce ne sont là que quelques-unes des mesures prises par notre gouvernement pour s’assurer que l’Ontario demeure le meilleur endroit au monde pour vivre, travailler et élever une famille.

De ma famille à la vôtre, je souhaite à tous et à toutes un très heureux jour de la Famille. »