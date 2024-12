Le premier ministre Ford offre ses vœux à l’occasion de Noël

Aujourd’hui, le premier ministre Doug Ford a fait la déclaration suivante à l’occasion de Noël :

« Pour les chrétiens et les chrétiennes de l’Ontario et du monde entier, ce jour saint nous permet de célébrer la naissance de Jésus-Christ et de réfléchir au message de paix, d’amour et de joie véhiculé par la fête de Noël.

Pour d’autres, il s’agit d’un moment pour se reposer et se ressourcer, se réunir avec parents et amis et se tourner vers l’avenir avec espoir et optimisme. Cette période constitue également une excellente occasion pour exprimer notre gratitude et tendre la main aux gens dans le besoin, dans un esprit de gentillesse et de générosité typique à l’Ontario.Cette année, certains habitants et habitantes de notre province sont touchés par les conflits internationaux, mais nous prions pour que l’esprit des Fêtes soit porteur de paix et d’espoir.

En ce moment de réjouissances avec nos proches, je tiens tout particulièrement à remercier ceux et celles qui travaillent aujourd’hui pour assurer la sécurité des gens et des collectivités de l’Ontario, notamment les premiers répondants et le personnel de la santé qui travaillent dur chaque jour.

Au nom de notre gouvernement, de Karla et de la famille Ford, je souhaite, à tous et à toutes, un très joyeux Noël et un temps des Fêtes en toute sécurité.