Le nombre de postes d’infirmières et d’infirmiers vacants en Ontario passe à 9 230

Le nombre de postes d’infirmières et d’infirmiers vacants en Ontario est passé à 9 230. Alors que les négociations sur le financement des soins de santé battent leur plein, le chef du NPD, Jagmeet Singh, estime que ce chiffre est la preuve que le premier ministre Justin Trudeau doit renforcer le système de santé public, au lieu de l’aggraver en laissant Doug Ford débaucher du personnel infirmier et des médecins pour les envoyer travailler dans des cliniques à but lucratif.

Selon Statistique Canada, 9 230 postes d’infirmières et d’infirmiers sont vacants, contre 2 250 lorsque Justin Trudeau a été élu en 2015. Combler ces postes ne ferait que maintenir le statu quo – les spécialistes estiment qu’il faut embaucher d’autres infirmières et infirmiers en plus de cela.

« Les gens attendent dans la douleur ou passent des heures dans nos salles d’urgence pour que leurs enfants malades soient soignés parce qu’il n’y a pas assez de travailleuses et travailleurs de la santé, a déclaré M. Singh. Avec le nouveau Transfert canadien en matière de santé, Justin Trudeau a une chance d’améliorer les choses en embauchant plus d’effectifs. Dans le cas contraire, il continuerait à suivre la voie tracée par Doug Ford et aggraverait la crise en invitant les cliniques à but lucratif à débaucher le personnel soignant des hôpitaux ».

« La seule façon de résoudre le problème des soins de santé est d’embaucher plus de travailleuses et travailleurs de la santé. Le NPD continuera d’œuvrer pour recruter, maintenir en poste et faire respecter les infirmières et infirmiers. Cela exige des changements comme de meilleurs salaires et plus d’infirmières et infirmiers à chaque quart de travail. »