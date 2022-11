La stratégie Cultiver l’Ontario a été publiée

La stratégie Cultiver l’Ontario a été publiéeLa stratégie décrit le plan de la province pour renforcer le secteur agroalimentaire, assurer un approvisionnement alimentaire efficace, fiable et réactif et aborder ses faiblesses constantes grâce à des innovations. Les vulnérabilités du secteur comprennent les pénuries de main-d’œuvre, l’infrastructure désuète de la chaîne d’approvisionnement et le déclin de la capacité de transformation.

« La stratégie Cultiver l’Ontario est le plan de notre gouvernement pour s’assurer que la chaîne d’approvisionnement alimentaire de la province reste sécuritaire, solide et stable de la ferme à la fourchette, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Ce plan est une vision audacieuse de fierté et confiance envers la qualité et la quantité des aliments produits en Ontario, cultivée sur les bases d’une industrie agroalimentaire compétitive qui répond aux besoins de la population ontarienne, de la population canadienne et du monde. »

Le plan est axé sur les trois priorités clés suivantes :

Renforcer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire : Hausser la consommation et la production d’aliments cultivés et préparés en Ontario de 30 pour cent, accroître le PIB lié à la fabrication d’aliments et de boissons de l’Ontario de 10 pour cent et augmenter les exportations agroalimentaires de l’Ontario de 8 pour cent par année d’ici 2032. Cela comprend l’ouverture des demandes pour le Fonds pour la sécurité alimentaire et la stabilité de la chaîne d’approvisionnement de 10 millions de dollars qui offrira de l’aide financière pour des projets comme la mise à jour de logiciel d’inventaire, l’agrandissement d’entrepôt pour permettre des niveaux d’inventaires plus élevés ou du matériel d’automatisation pour s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre. La province renforce également sa capacité de transformation alimentaire et sa sécurité alimentaire afin de positionner le secteur pour la croissance grâce au Fonds stratégique pour le secteur agroalimentaire visant la transformation des aliments de 25 millions de dollars.

Accroître la technologie agroalimentaire et son adoption : Stimuler l'infrastructure de recherche, favoriser l'adoption de nouvelles technologies, faire croître le marché pour les technologies innovantes de l'Ontario sur le marché national et international, et hausser l'utilisation de données pour soutenir les gains d'efficacité dans le secteur agroalimentaire et la chaîne de valeur. La province amorcera également des consultations sur la modernisation de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario afin d'alimenter l'innovation et d'appuyer les efforts pour offrir des renseignements modernes et pertinents aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires en matière de recherche.

Stimuler l’infrastructure de recherche, favoriser l’adoption de nouvelles technologies, faire croître le marché pour les technologies innovantes de l’Ontario sur le marché national et international, et hausser l’utilisation de données pour soutenir les gains d’efficacité dans le secteur agroalimentaire et la chaîne de valeur. La province amorcera également des consultations sur la modernisation de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario afin d’alimenter l’innovation et d’appuyer les efforts pour offrir des renseignements modernes et pertinents aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires en matière de recherche. Attirer et cultiver le talent agroalimentaire de l’Ontario : La province vise à augmenter l’emploi total dans le secteur agroalimentaire de 10 pour cent d’ici 2032, ainsi qu’à accroître la sensibilisation sur les carrières agroalimentaires modernes et hautement technologiques, les possibilités de mentorat et de formation en cours d’emploi, et à soutenir les efforts pour hausser la capacité vétérinaire dans les régions sous-desservies de la province. Cela comprend le lancement de consultations publiques pour explorer les possibilités de moderniser la Loi sur les vétérinaires dans le cadre du plan pour accroître l’accès aux soins vétérinaires en Ontario.

« La stratégie Cultiver l’Ontario est un volet important de la Loi sur la réduction des formalités administratives pour un Ontario plus fort, notre trousse automnale de réduction des formalités administratives pour renforcer les chaînes d’approvisionnement provinciales et améliorer la compétitivité, a déclaré Parm Gill, ministre de la Réduction des formalités administratives. Nous intensifions nos efforts pour travailler directement avec la population ontarienne afin d’abolir les formalités administratives et les obstacles réglementaires à l’échelle du gouvernement, afin que la population puisse s’épanouir et que les entreprises puissent prospérer. »

La stratégie Cultiver l’Ontario a été orientée par les observations d’agriculteurs, de représentants des communautés autochtones, de dirigeants et d’entreprises du secteur alimentaire. Le gouvernement travaille également à réduire le chevauchement des tâches et le fardeau non nécessaire et encourage le secteur agroalimentaire à soumettre leurs meilleures idées pour réduire les obstacles législatifs et réglementaires afin d’aider à activer une chaîne d’approvisionnement plus solide.

« En cette période difficile partout dans le monde, peu de choses sont aussi essentielles au bien-être de la population ontarienne qu’un approvisionnement alimentaire sécuritaire, a déclaré Christine Hogarth, députée d’Etobicoke-Lakeshore. Cette stratégie renforcera notre chaîne d’approvisionnement tout en appuyant le très important secteur agroalimentaire de notre province. »