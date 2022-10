Passed away peacefully at the Lady Dunn Health Centre on Sunday, October 16, 2022, at the age of 80 years. Beloved wife of the late Paul-Emile Bonnieul.

Loving mother of Linda Bellerive (Steve Andrews), Rachel Boutin (Clarence), Marie Tremblay (Ti-ben), late Gilles Bonnieul, late Jean-Paul “JP” Bonnieul, Donald Bonnieul (Kristie Lessard) and Nathalie Couture (Denis). Great grandmother of 11 and great-grandmother of 11. Daughter of the late Armand and the late Marie-Anne (Pelletier) Roy. Laurence came from a family of 18 children, she was the second oldest of the children. She will be remembered by many nieces and nephews.

At her request, cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.

A Celebration of Life will be held in the summer of 2023.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa, 705-856-7340.

Est décédée paisiblement au Centre de santé Lady Dunn le dimanche 16 octobre 2022 à l’âge de 80 ans. Épouse bien-aimée de feu Paul-Émile Bonnieul.

Mère aimante de Linda Bellerive (Steve Andrews), Rachel Boutin (Clarence), Marie Tremblay (Ti-ben), feu Gilles Bonnieul, feu Jean-Paul “JP” Bonnieul, Donald Bonnieul (Kristie Lessard) et Nathalie Couture (Denis). Fille de feu Armand et de feu Marie-Anne (Pelletier) Roy, elle est grand-mère de 11 enfants et arrière-grand-mère de 11 petits-enfants. Laurence était la deuxième d’une famille de 18 enfants. De nombreux neveux et nièces se souviendront d’elle.

À sa demande, l’incinération a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, à Sault Ste. Marie.

Une célébration de la vie aura lieu à l’été 2023.

Les arrangements ont été confiés au Kerry Funeral Home, Wawa.