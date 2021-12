L’Ontario fait progresser l’infrastructure routière essentielle dans le Nord

Le gouvernement de l’Ontario prend des mesures pour aider à améliorer la sécurité routière et la circulation dans le Nord de l’Ontario avec un projet pilote de route à 2+1 voies sur la route 11 au nord de North Bay. La route à trois voies – avec une voie de dépassement centrale qui change de direction tous les deux à cinq kilomètres environ – fait partie du plan du gouvernement pour bâtir l’Ontario en mettant en œuvre des projets d’infrastructure essentiels qui favorisent la sécurité des collectivités, la croissance économique et la création d’emplois.

« Notre gouvernement va de l’avant avec le tout premier projet pilote de route à 2+1 voies en Amérique du Nord pour aider à rendre nos routes plus sûres », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. « Nous avons entendu des appels retentissants de la part des intervenants locaux pour faire avancer ce projet, et nous y répondons dans le cadre de notre plan de développement de l’Ontario. L’identification d’emplacements pilotes potentiels pour un examen plus approfondi est un grand pas en avant, alors que notre gouvernement continue d’améliorer le réseau de transport de l’Ontario, aidant les gens et les marchandises à se rendre là où ils doivent aller rapidement et en toute sécurité. »

La province a identifié les deux principaux emplacements pour le projet pilote de route à 2+1 voies :

La route 11, du chemin Sand Dam au chemin Ellesmere (14 kilomètres)

La route 11, de la route 64 au chemin Jumping Caribou Lake (16 kilomètres)

Le public et les intervenants peuvent commenter les emplacements pilotes de route à 2+1 voies proposés sur le portail de consultation technique du ministère des Transports jusqu’au 11 janvier 2022. La province évaluera les commentaires et annoncera les emplacements pilotes 2+1 définitifs qui passeront à l’étape de la conception préliminaire en janvier 2022.

« Le projet de route à 2+1 voies est important pour les personnes et les entreprises du Nord de l’Ontario qui comptent chaque jour sur nos routes et autoroutes pour se rendre là où elles doivent aller », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, et député provincial de Nipissing. « Ce projet pilote le long de la route 11 aidera à relever certains des défis uniques en matière de transport que connaissent les collectivités éloignées, y compris les collectivités des Premières Nations, et jouera un rôle important dans le renforcement de la croissance économique et de la création d’emplois dans le Nord. »

Les sites pilotes ont été choisis en fonction d’un rapport sur les critères de sélection des sites qui a été affiché pour commentaires sur le portail de consultation technique du ministère des Transports le 13 septembre 2021, avec la participation du groupe de travail pour l’avancement de la route à 2+1 voies, qui comprend des représentants de Going the Extra Mile for Safety (qui fait partie de la Chambre de commerce de Temiskaming Shores et de la région).