L’Ontario nomme un nouveau président et un nouveau vice-président de la Commission de transport Ontario Northland

Le gouvernement de l’Ontario a nommé le leader communautaire Alan Spacek au poste de président de la Commission de transport Ontario Northland (CTON) et Robert J. (« RJ ») Falconi au poste de vice-président. Ces nominations sont entrées en vigueur le 28 octobre 2021.

« Grâce à leur grande expérience et à leur connaissance du Nord de l’Ontario, Alan Spacek et RJ Falconi joueront un rôle essentiel dans la modernisation de la CTON », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. « Notre gouvernement s’est battu pour le Nord de l’Ontario depuis le premier jour, et ensemble, nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Alan et RJ et toute l’équipe de la CTON pour améliorer et étendre le réseau de transport dans le Nord. »

Entrepreneur respecté, Alan Spacek a été maire de Kapuskasing de 2006 à 2018 et ancien président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario. Il est président de la Société d’évaluation foncière des municipalités depuis septembre 2019. L’œuvre de sa vie est centrée sur l’économie du Nord – aider les entreprises à saisir les occasions de développement économique et à demeurer concurrentielles.

« Je suis incroyablement honoré de servir en tant que président de la CTON et de travailler en partenariat avec le MTO pour soutenir les efforts continus de modernisation de l’organisme », a déclaré Alan Spacek, président de la CTON. « Notre équipe est extrêmement passionnée par le fait de répondre aux besoins de nos communautés du Nord afin de s’assurer qu’elles disposent d’un solide réseau de transport pour les générations à venir. »

RJ Falconi est né et a grandi à North Bay et est le directeur général de RayleeValleyGroup. Commissaire de la CTON depuis janvier 2020 et président de son comité de gouvernance, il est également président du conseil d’administration de l’Office des normes techniques et de la sécurité et membre du conseil d’administration de Tarion Warranty Corporation, du conseil consultatif de l’Ontario de Manufacturiers et Exportateurs du Canada et du conseil d’administration du York Durham Heritage Railway.

« J’ai hâte de partager ma vaste expérience dans les domaines du droit, de la gouvernance et du transport ferroviaire avec la CTON, en qualité de vice-président pour soutenir M Spacek et pour faire avancer les efforts du MTO dans la construction d’un solide réseau de transport dans le Nord de l’Ontario », a déclaré RJ Falconi, vice-président de la CTON. « Comme plusieurs membres de ma famille ont consacré toute leur carrière à l’Ontario Northland Railway, je suis honoré d’accepter cette nomination et de contribuer comme eux au succès et à la viabilité à long terme de la CTON. »

Avant de se retirer, Thomas Laughren a occupé le poste de président de la CTON de 2015 à 2021. Il a dirigé l’expansion du service d’autocars de l’organisme dans tout le Nord-Ouest de l’Ontario, supervisé les activités ferroviaires de transport de passagers et de marchandises et lancé le plan d’intervention de l’organisme face à la pandémie de COVID‑19.

« Notre gouvernement remercie Thomas Laughren pour les services dévoués qu’il a rendus à la province en tant qu’ancien président de la CTON », a déclaré la ministre Mulroney. « Thomas a joué un rôle essentiel dans la direction de l’expansion de l’organisme dans le Nord-Ouest, et nous lui sommes très reconnaissants de sa contribution au soutien et à la croissance du réseau de transport du Nord. »