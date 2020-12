L’Ontario ouvre un Centre de soins spécialisés dans la région du Grand Toronto

Le gouvernement de l’Ontario ouvre un nouveau Centre de soins spécialisés pour fournir des soins aux résidents de la région du Grand Toronto que l’on doit temporairement déménager en raison de la situation difficile dans leur foyer de soins de longue durée.

Le nouveau Centre de soins spécialisés fonctionnera comme un agrandissement temporaire du Centre de santé Grace de l’Armée du salut de Toronto afin d’offrir une capacité de mobilisation aux foyers de soins de longue durée de la région du Grand Toronto qui gèrent une éclosion de COVID‑19 ou qui sont confrontés à d’autres problèmes internes. Il peut s’agir d’un surpeuplement, d’un manque de personnel, d’un manque de fournitures ou d’autres éclosions dans le foyer de soins de longue durée, comme la grippe.

« Nous sommes reconnaissants au comité directeur du Centre de soins spécialisés pour son travail visant à mettre sur pied rapidement ces nouvelles places pour nos résidents en établissements de soins de longue durée grâce à cette capacité de mobilisation, a déclaré la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée. En travaillant en étroite collaboration avec tous nos partenaires, nous sommes déterminés à trouver des solutions innovantes pour aider à protéger nos proches alors que nous poursuivons notre lutte contre la deuxième vague du virus. »

Lorsqu’il sera terminé, le Centre de soins spécialisés, doté d’un système de chauffage, de ventilation et de climatisation, fournira jusqu’à 90 places entièrement meublées pour les résidents, avec accès à des salles de thérapie. Dans un premier temps, le Centre de soins spécialisé ouvrira ses portes avec 30 places. La durée du séjour variera pour chaque résident, en fonction des besoins individuels et de la situation dans le foyer de soins de longue durée du résident.

« L’annonce d’aujourd’hui appuiera les efforts supplémentaires de prévention et confinement visant à protéger nos personnes les plus vulnérables, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Ce Centre de soins spécialisés annoncé aujourd’hui renforcera la capacité du système de santé pour veiller à ce que nos proches aient accès aux soins de qualité dont ils ont besoin. »

Le Centre de santé Grace de l’Armée du salut de Toronto est heureux de mettre en place le Centre de soins spécialisés pour aider les foyers de soins de longue durée de Toronto et de la région du Grand Toronto à gérer les défis suscités par la COVID-19 en partenariat avec le Réseau universitaire de santé, a déclaré Jake Tran, président et directeur général du Centre de santé Grace de l’Armée du salut de Toronto. Les médecins, les infirmières et infirmiers, les PSSP, les thérapeutes et le personnel du centre de santé Grace ont une grande expérience et des compétences spécialisées en soins aux personnes âgées; ils sont prêts à fournir des soins aux résidents des foyers de soins de longue durée qui pourraient avoir besoin d’être transférés temporairement au Centre de soins spécialisés. Notre rôle pour aider à mettre en place le Centre de soins spécialisés pour les résidents en établissements soins de longue durée découle de l’expérience de l’Armée du Salut et de la polyvalence de sa mission de service à la population ontarienne en cas de besoin. »