Le gouvernement du Canada souligne la Journée des vétérans autochtones

L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, l’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne‑Autochtones, l’honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l’honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante pour souligner la Journée des vétérans autochtones :

« Aujourd’hui, nous soulignons les contributions importantes des vétérans membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis au service du Canada. Notre pays a une dette envers eux pour les sacrifices qu’ils ont consentis et les répercussions que leur service a eues sur leur famille et leur collectivité.

De la guerre de 1812 à la mission en Afghanistan et après, les Autochtones servent en temps de guerre et de paix depuis plus de deux cents ans. Toutefois, pendant trop longtemps, ce service a souvent été oublié et sous‑estimé. La Journée des vétérans autochtones a été reconnue pour la première fois à Winnipeg en 1994 lorsque les vétérans autochtones n’étaient pas reconnus dans les activités du jour du Souvenir, et elle est commémorée partout au pays aujourd’hui.

Cette année, alors que nous soulignons le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous rendons hommage aux quelque 3 000 Autochtones – comme Willard Bolduc de la Nation ojibwée en Ontario – qui ont servi dans chaque théâtre de ce conflit.

Le lieutenant d’aviation Bolduc était artilleur au sein du Bomber Command de l’Escadron no 15 de la Royal Air Force, pilotant mission après mission au‑dessus de l’Europe occupée, ce qui lui a valu la Croix du service distingué en 1944.

Nous reconnaissons aussi le service des vétérans de l’ère moderne, comme Debbie Eisan de la Première Nation de Batchewana, et Sarah Leo, une Inuite. Le premier maître de 2e classe (à la retraite) Eisan a servi 36 ans dans la Marine royale canadienne, et est devenue une conseillère autochtone auprès des hauts dirigeants militaires. Comptant 21 années de service à titre de conductrice de matériel mobile de soutien,Sarah Leoa participé à des déploiements en ex‑Yougoslavie et dans les Balkans. En 2019, elle a été nommée colonel honoraire du 444e Escadron de soutien au combat de la 5e Escadre Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador), et a été présidente du gouvernement du Nunatsiavut – l’organisation autonome de revendication territoriale inuite au Nunatsiavut – s’efforçant de créer un plus grand sentiment d’appartenance à la communauté et une meilleure compréhension dans le nord du Labrador.

Enfin, nous rendons hommage aux quelque 2 700 Autochtones actuellement en service dans les Forces armées canadiennes. Ici au Canada et dans le cadre d’opérations à l’étranger, ils poursuivent le fier héritage de service laissé par les générations passées.

Malgré les répercussions considérables de la pandémie de COVID‑19 dans notre vie, nous espérons que vous prendrez un moment aujourd’hui pour souligner le sacrifice des vétérans autochtones et pour perpétuer la mémoire de ceux qui ont porté l’uniforme et donné leur vie au service du Canada.

Masi cho, Miigwetch, Wela’lin,

Marsee,

Nakummek.