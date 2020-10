Le nouveau Plan d’action du gouvernement vise à faire gagner du temps et de l’argent aux Ontariens et Ontariennes, pendant la pandémie et au-delà

Le gouvernement de l’Ontario a dévoilé un plan d’action visant à simplifier les services gouvernementaux, à en faciliter le recours et à les rendre plus pratiques, pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà. Intitulé Faire progresser l’Ontario : Plan d’action de l’Ontario contre la COVID-19 pour un gouvernement au service de la population, ce plan d’action comprend plus de 30 projets qui amélioreront la façon dont les gens et les entreprises interagissent avec le gouvernement, ce qui leur permettra d’économiser du temps et de l’argent.

Pour partager des détails à ce sujet, le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui du président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy, qui est également président du nouveau Comité de la modernisation pour l’avenir, dont le mandat est de renouveler en profondeur le fonctionnement du gouvernement pour faire face à la COVID-19.

« Des grandes banques aux petits restaurants de famille, les propriétaires d’entreprises de l’Ontario ont dû s’adapter pour répondre aux besoins de leurs clients face à la pandémie ― et il est normal que le gouvernement en fasse de même, a déclaré le premier ministre Ford. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, nous avons accéléré nos efforts pour, d’une part, proposer davantage de services gouvernementaux en ligne, réduire la paperasserie et éliminer les formalités administratives pour les gens et les entreprises et pour, d’autre part, nous assurer de pouvoir nous approvisionner plus efficacement, qu’il s’agisse d’équipement de protection individuelle ou d’outils d’apprentissage en ligne à l’intention des élèves. »

Le Plan d’action guidera le gouvernement dans ses efforts visant à axer davantage les services publics sur le client, sur le numérique et sur les données, tout en accélérant les procédures et la prise de décisions. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement se concentre sur les points suivants :

Améliorer l’accès numérique aux services publics , par exemple en fournissant des solutions de santé numériques nouvelles et améliorées au personnel soignant de première ligne, afin qu’il puisse accéder rapidement et en toute sécurité au dossier médical d’un patient, où qu’il se trouve et depuis n’importe quel appareil.

, par exemple en fournissant des solutions de santé numériques nouvelles et améliorées au personnel soignant de première ligne, afin qu’il puisse accéder rapidement et en toute sécurité au dossier médical d’un patient, où qu’il se trouve et depuis n’importe quel appareil. Réduire les formalités administratives et simplifier les politiques tout en protégeant la santé et la sécurité publiques . Il pourrait s’agir par exemple de réduire les obstacles qui ralentissent l’approbation des projets de construction et d’aménagement en autorisant les demandes en ligne, ce qui permettrait de mettre en œuvre plus rapidement les projets de transport en commun et de logement.

. Il pourrait s’agir par exemple de réduire les obstacles qui ralentissent l’approbation des projets de construction et d’aménagement en autorisant les demandes en ligne, ce qui permettrait de mettre en œuvre plus rapidement les projets de transport en commun et de logement. Améliorer le processus d’approvisionnement du gouvernement en tirant parti du pouvoir d’achat en gros de la province ainsi que du savoir-faire de classe mondiale des entreprises ontariennes, afin de transformer la façon dont le gouvernement achète des biens et des services pour que la population dispose des ressources dont elle a besoin, au moment opportun.

en tirant parti du pouvoir d’achat en gros de la province ainsi que du savoir-faire de classe mondiale des entreprises ontariennes, afin de transformer la façon dont le gouvernement achète des biens et des services pour que la population dispose des ressources dont elle a besoin, au moment opportun. Créer des services publics plus responsables et plus souples, notamment en repensant les processus internes de base et les demandes de permis, afin que les Ontariens puissent obtenir plus rapidement et plus facilement ce dont ils ont besoin, comme un permis de conduire ou une carte Santé.

« Le monde a changé, et les gouvernements doivent changer avec lui. Sur la base de ce que nous avons appris, nous entreprenons une modernisation générale de l’appareil gouvernemental, a indiqué le ministre Bethlenfalvy. Cette initiative comprend des efforts importants pour élargir la gamme des programmes et services disponibles en ligne et simplifier la manière dont les gens et les entreprises interagissent avec le gouvernement. Notre objectif est de mettre le citoyen au cœur de tout ce que nous faisons. »

L’un des projets définis dans le Plan d’action consiste à créer une identité numérique reposant sur la technologie du portefeuille numérique. Dès janvier prochain, le gouvernement consultera l’industrie sur la manière dont il pourrait offrir à la population, d’ici la fin 2021, un système d’identité numérique sécurisé qui permettrait aux gens de confirmer leur identité en toute sécurité, en ligne ou en personne. Ce système leur rendrait la vie plus facile et plus pratique, tout en protégeant les données des citoyens et en soutenant la lutte contre la fraude. Par exemple, l’utilisation d’un système d’identité numérique permettrait :

à une personne âgée de s’enregistrer en ligne à un rendez-vous médical. Ce processus sans contact serait conforme aux protocoles de sécurité liés à la COVID-19;

à un propriétaire de petite entreprise de voir son fardeau administratif allégé, notamment pour l’obtention de licences et de permis ainsi que pour l’ouverture de comptes en ligne;

à un étudiant ou une étudiante de ne pas avoir à se rendre en personne à la banque pour ouvrir son premier compte bancaire, grâce à la confirmation de son identité en ligne.

Le Plan d’action fournit de plus amples renseignements sur chacun de ces projets, qui seront annoncés dans les semaines et les mois à venir.