La région de York a mis en place des mesures de santé supplémentaires

En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le Groupe de mesures de santé publique, les médecins hygiénistes locaux et d’autres experts en santé, le gouvernement de l’Ontario instaure des mesures sanitaires supplémentaires pour la région sanitaire de York. Cette région sanitaire sera soumise aux restrictions de l’étape 2 modifiée pour un minimum de 28 jours et sera examinée sur une base continue.

À compter du lundi 19 octobre 2020 à 0 h 1, la région de York rejoindra les régions sanitaires d’Ottawa, de Peel et de Toronto dans une étape 2 modifiée, en raison des tendances qu’elles présentent en matière d’indicateurs de santé publique, notamment des taux de transmission de la COVID-19 plus élevés que la moyenne.

Le gouvernement, en consultation avec les experts de la santé publique et les médecins hygiénistes locaux, utilise un éventail de critères sur une base continue pour déterminer si des mesures de santé publique doivent être adaptées. Ces critères comprennent la propagation et l’endiguement de la COVID-19, la capacité de la santé publique à réaliser une gestion rapide des cas et des contacts, le type et le lieu des éclosions, l’incidence du suivi, l’augmentation des hospitalisations et des admissions dans les unités de soins intensifs, et la capacité de dépistage.

Dans la région sanitaire de York, le nombre de cas et d’hospitalisations tend actuellement à augmenter et des mesures supplémentaires sont requises pour aider à freiner la propagation du virus dans cette collectivité. Du 3 au 9 octobre 2020, le taux de cas dans la région de York a augmenté de 49 %, pour atteindre 38,7 pour 100 000 personnes, un taux supérieur à la moyenne provinciale. Le nombre d’hospitalisations en raison de la COVID-19 dans la région a doublé au cours de la semaine dernière. En outre, le taux d’infection augmente : le taux de positivité est de 2,77 %, bien au-dessus du seuil d’alerte élevé de 2,5 %. Depuis le 3 octobre, dans la région de York a vu le nombre total de patients nécessitant un lit aux soins intensifs passer de 63 à 72, et le nombre de patients nécessitant un ventilateur est passé de 19 à 25 dans toute la région. Les mesures en vigueur dans cette étape 2 modifiée comprennent les suivantes :

Réduction des limites pour tous les rassemblements sociaux et les événements publics organisés à un maximum de 10 personnes à l’intérieur et de 25 personnes à l’extérieur lorsque la distanciation physique peut être maintenue. Ces limites ne peuvent pas se combiner dans le cadre d’un événement intérieur-extérieur.

Interdiction de servir de la nourriture et des boissons à l’intérieur dans les restaurants, les bars et les autres établissements de restauration et débits de boissons, y compris les boîtes de nuit et les foires alimentaires des centres commerciaux.

Fermeture : des salles de sport et centres de conditionnement physique intérieurs (c.-à-d. les cours d’activité physique et les salles d’entraînement); des casinos, des salles de bingo et des autres établissements de jeu; des cinémas intérieurs, des centres des arts de la scène et des salles de spectacle (à l’exception des répétitions ou des représentations enregistrées ou diffusées sous certaines conditions, y compris en l’absence de spectateurs); des zones de spectateurs autour des pistes de course; des expositions interactives et des expositions présentant un risque élevé de contacts personnels dans les musées, les galeries d’art, les zoos, les centres des sciences, les sites naturels, etc.

Interdiction des services de soins d’hygiène personnelle lorsque le couvre-visage doit être enlevé pour recevoir le service (p. ex. maquillage ou taille de la barbe).

Interdiction des visites libres immobilières (les visites sur rendez-vous seulement en personnes sont autorisées).

Réduction des limites de capacité : des services d’excursion et de guide à 10 personnes à l’intérieur et à 25 personnes à l’extérieur; de l’enseignement en personne (p. ex. des cours de cuisine) à 10 personnes à l’intérieur et à 25 personnes à l’extérieur, avec certaines exceptions pour les écoles, les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie, des collèges privés d’enseignement professionnel, du Collège de police de l’Ontario, etc.; des lieux de réunion et d’événement à 10 personnes à l’intérieur et à 25 personnes à l’extérieur avec certaines exceptions, y compris pour les activités du gouvernement et la prestation de services gouvernementaux;

Limitation des sports d’équipe aux séances d’entraînement (pas de parties ou d’exercices).

Les écoles, les garderies et les lieux de culte resteront ouverts dans ces collectivités et doivent continuer à respecter les mesures de santé publique en place. Les programmes parascolaires continueront aussi d’être exemptés de ces nouvelles restrictions et demeureront ouverts.

En plus de ces mesures déployées dans les régions sanitaires d’Ottawa, de Peel, de Toronto et de York, le médecin hygiéniste en chef continue de rappeler à toute la population ontarienne de respecter les consignes suivantes :

limiter les déplacements à l’extérieur de la maison, sauf pour des motifs essentiels comme aller au travail lorsqu’il est impossible de travailler de la maison, aller à l’école, faire l’épicerie, aller à des rendez-vous médicaux, et exercer une activité physique à l’extérieur;

rester à la maison si on ne se sent pas bien, même en présence de symptômes légers;

limiter les déplacements dans d’autres régions de la province, en particulier à partir de régions où la transmission est élevée vers des régions où elle est faible, aux motifs essentiels;

exercer une distanciation physique d’au moins deux mètres avec les personnes ne faisant pas partie de votre ménage;

porter un couvre-visage lorsqu’il est difficile d’exercer la distanciation physique ou qu’il est obligatoire de le faire;

se laver les mains fréquemment et soigneusement;

respecter les limites imposées aux rassemblements sociaux et aux événements publics organisés.

À titre de protection supplémentaire, le gouvernement de l’Ontario encourage tout un chacun à télécharger la nouvelle application Alerte COVID sur son téléphone intelligent dans les boutiques d’applications Apple et Google Play.

« Alors que le nombre de nouveaux cas continue d’augmenter dans la région de York, il est évident que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger les résidents et les travailleurs d’une propagation accrue du virus, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Notre gouvernement continuera d’écouter les conseils du médecin hygiéniste en chef et des autres experts en santé, afin que nous puissions en toute sécurité garder nos écoles ouvertes, protéger nos aînés et les personnes les plus vulnérables, et éviter d’avoir à prendre des mesures plus rigoureuses à l’avenir. La santé et le bien-être de la population ontarienne sont et demeureront notre principale priorité. »

Comme ces mesures de santé publique difficiles, mais nécessaires, représentent un coût important pour les petites entreprises, l’Ontario a annoncé qu’elle débloquait la somme de 300 millions de dollars pour aider les entreprises sérieusement touchées à défrayer leurs frais fixes, notamment les impôts fonciers et les factures d’électricité et de gaz naturel, et les appuyer grâce à son Plan visant à redonner vie aux rues commerçantes.

Le médecin hygiéniste en chef et les autres experts de la santé publique continuent à surveiller étroitement l’évolution de la situation partout dans la province afin de décider si les mesures de santé publique doivent être assouplies et à quel moment cela devrait être fait, ou si les restrictions doivent être rajustées ou renforcées.