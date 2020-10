L’Ontario maintient les coûts énergétiques bas pour les familles, les petites entreprises et les agriculteurs

Le gouvernement de l’Ontario contribue à maintenir les coûts énergétiques bas pour les familles, les petites entreprises et les agriculteurs en stabilisant les tarifs d’électricité et en offrant aux clients plus de choix ainsi que des programmes d’aide à l’énergie.

Les clients admissibles à la Remise de l’Ontario pour l’électricité ( ROE ) recevront automatiquement une réduction de 33,2 % sur leur facture d’électricité lorsque les nouveaux tarifs d’électricité de la Grille tarifaire réglementée ( GTR ) entreront en vigueur le 1er novembre 2020. Parallèlement, les clients qui paient des tarifs horaires en vertu de la GTR auront la possibilité de passer à la tarification par palier. Les tarifs d’électricité selon l’heure de consommation varient selon le moment de la journée où l’électricité est consommée et sont constitués de trois périodes de consommation : période creuse, période médiane et période de pointe. La tarification par palier prévoit un tarif fixe pour l’électricité jusqu’à un certain niveau de consommation.

« En cette période de reprise des activités après la pandémie de COVID-19, notre gouvernement reste déterminé à soutenir les Ontariennes et les Ontariens en maintenant les coûts d’électricité abordables, déclare Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Nous sommes fiers d’offrir à la population de l’Ontario plus de choix ainsi que la possibilité de choisir entre la tarification horaire et la tarification par palier. »

La province a également revu les critères d’admissibilité pour le Programme d’aide aux impayés d’énergie en raison de la COVID-19 (Programme AIEC ) et le Programme d’aide aux impayés d’énergie en raison de la COVID-19 pour les petites entreprises (Programme AIEC pour les PE ). Les ménages, les petites entreprises et les organismes de bienfaisance qui ont réglé une partie des sommes dues avant la période d’urgence liée à la COVID-19 sont maintenant admissibles au crédit unique du Programme AIEC et du Programme AIEC pour les petites entreprises qui les aidera à régler la dette liée à leur facture d’électricité. De plus, les critères d’admissibilité étendus n’exigeront plus des consommateurs résidentiels qu’ils soient au chômage au moment de présenter leur demande au Programme AIEC . Les services publics locaux évalueront de nouveau les demandes précédemment rejetées et commenceront à accepter les nouvelles demandes dès le 16 octobre 2020.

Par ailleurs, l’Ontario lance le Programme d’énergie abordable ( PEA ), un nouveau programme simplifié destiné aux ménages qui ont du mal à payer leurs factures d’électricité. Débutant la semaine du 4 janvier 2021, le PEA :

offrira des mesures gratuites d’économie d’électricité pour aider les foyers participants à gérer leur consommation d’électricité et à réduire leurs coûts d’électricité jusqu’à 1000 $ par année;

adaptera les mesures d’augmentation de l’efficacité énergétique en fonction du revenu du foyer, du système de chauffage utilisé à la maison, de l’emplacement, ainsi que d’une évaluation des besoins en énergie;

simplifiera l’accès à des mesures nouvelles et à jour d’économie d’électricité en vertu d’un programme unique qui remplace le Fonds pour des frais abordables et le Programme des services à domicile, qui prennent fin en 2020.

Le Programme d’énergie abordable fera partie du nouveau cadre de conservation et de gestion de la demande d’électricité de 2021-2024 de l’Ontario, qui offre également des programmes d’efficacité énergétique aux consommateurs des Premières Nations vivant dans les réserves, ainsi qu’aux entreprises et aux consommateurs industriels de l’Ontario afin d’accroître la compétitivité et réduire les coûts d’électricité. Le nouveau cadre entrera en vigueur le 1er janvier 2021, soit immédiatement après la fin de l’actuel cadre provisoire qui viendra à échéance le 31 décembre 2020.

« Notre gouvernement continue de chercher des moyens d’aider les Ontariennes et les Ontariens qui en ont besoin, a déclaré Bill Walker, ministre associé de l’Énergie. Les initiatives annoncées aujourd’hui contribueront à assurer que les familles et les entreprises de l’Ontario parviendront à gérer leurs factures d’électricité tout en préservant la robustesse et la fiabilité de notre système énergétique. »

Par ailleurs, la province diffusera des messages sur le projet de loi en 2021 qui permettront d’expliquer les programmes d’allègement des tarifs de l’Ontario ainsi que la manière dont les clients profitent des gains réalisés par Hydro One.