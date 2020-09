L’Ontario adoptera des tests normalisés en ligne destinés aux élèves

Le gouvernement de l’Ontario prévoit de moderniser les tests provinciaux normalisés à grande échelle afin de mieux préparer les jeunes à l’avenir et de rétablir la confiance des parents dans le système d’éducation. L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE), qui crée et administre les tests, confiera à une entreprise, à l’issue d’un appel d’offres, le mandat de concevoir une plateforme adaptative en ligne pour l’administration des tests.

« Le monde est en évolution constante, et l’apprentissage de nos élèves se fait dans un environnement davantage axé sur la technologie, a déclaré le ministre de l’Éducation Stephen Lecce. C’est pourquoi nous devons moderniser et améliorer la manière dont nous testons l’apprentissage des élèves. En adoptant des tests numériques, nous disposerons d’un système d’évaluation des élèves à grande échelle, plus efficace et plus responsable, auquel les élèves, les parents et les éducateurs pourront se fier, un système qui veillera à ce que les élèves soient prêts pour exercer les emplois de demain. »

L’OQRE a lancé aujourd’hui un appel d’offres afin de sélectionner l’entreprise qui possède l’expertise nécessaire pour mettre en place la solution recherchée. L’OQRE pourra ainsi moderniser son approche des évaluations et de la collecte des données pour qu’elle soit plus souple et efficace et davantage axée sur la réussite des élèves.

Pour l’année scolaire 2020-2021, l’OQRE mettra à l’essai les tests de mathématiques de 9e année adaptatifs et en ligne. Les élèves auront ainsi la possibilité d’utiliser le nouveau format et de contribuer à l’amélioration continue de la plateforme d’évaluation.

« Dans son annonce d’aujourd’hui, notre gouvernement souligne notre détermination à préparer les élèves à l’avenir, a déclaré Sam Oosterhoff, l’adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation. La modernisation des tests à grande échelle est une étape essentielle pour veiller à ce que les élèves de l’Ontario possèdent les compétences dont ils auront besoin dans le monde moderne. »

La plateforme d’administration des tests adaptative et en ligne permettra de mieux répondre aux besoins d’apprentissage des élèves et soutiendra la santé mentale et le bien-être de ces derniers en contribuant à diminuer le stress associé aux tests. Les changements prévus permettraient de rendre les tests accessibles aux élèves ayant des besoins particuliers, augmenteraient l’équité au bénéfice des diverses populations étudiantes, notamment les élèves francophones, noirs et autochtones, tout en veillant à ce que les tests soient adaptés à la culture, et permettraient d’obtenir les résultats plus rapidement, donnant ainsi au personnel enseignant l’occasion d’en parler plus tôt avec les parents.