L’Ontario soutient le plan de remise à neuf de la centrale nucléaire de Pickering

Le gouvernement de l’Ontario appuie le plan d’Ontario Power Generation (OPG) visant à passer aux prochaines étapes de la remise à neuf des unités « B » (unités 5 à 8) de la centrale nucléaire de Pickering. Une fois remise à neuf, la centrale de Pickering produirait au total 2 000 mégawatts (MW) d’électricité, ce qui équivaut à alimenter deux millions de foyers, et aiderait à répondre à la demande croissante pour l’électrification et à alimenter la croissance économique de la province.

« Les entreprises mondiales cherchent à se développer dans les juridictions disposant de sources d’électricité fiables, abordables et propres; la centrale nucléaire de Pickering remise à neuf aiderait ainsi l’Ontario à rivaliser et à obtenir des investissements qui changeront la donne », a déclaré Todd Smith, ministre de l’Énergie. « La remise à neuf de la centrale de Pickering créerait des milliers de nouveaux emplois et aiderait à produire une électricité sécuritaire, fiable et propre pendant au moins 30 ans pour alimenter le prochain investissement majeur d’une société internationale, les nouvelles maisons que nous construisons et les industries, au fur et à mesure de leur croissance et de leur électrification. »

OPG va maintenant procéder à la phase de lancement du projet de remise à neuf qui durera jusqu’à la fin de 2024. Le gouvernement soutient le budget de 2 milliards de dollars d’OPG pour cette phase qui comprend des travaux d’ingénierie et de conception ainsi que l’obtention des composants à long délai de livraison, voire jusqu’à des années pour leur fabrication. En passant des commandes à l’avance auprès de fournisseurs clés, OPG s’assurera que les matériaux sont disponibles lorsque l’Ontario en a besoin, et à moindres coûts. OPG et ses partenaires commerciaux cerneront également les occasions potentielles de participation des Autochtones à la passation de contrats, à l’emploi et aux autres avantages économiques liés au projet.

« Vu les nouveaux investissements et emplois qui arrivent en Ontario et la croissance rapide de la population, notre province a besoin d’une énergie propre et abordable sur laquelle toutes les collectivités peuvent compter », a déclaré Peter Bethlenfalvy, député provincial de Pickering-Uxbridge. « Pour répondre à cette demande croissante d’électricité, nous augmentons la capacité de production de l’Ontario, effectuons les plus importants achats de stockage d’énergie propre au Canada et élargissons les programmes d’efficacité énergétique. »

Selon le calendrier préliminaire d’OPG, la remise à neuf de la centrale nucléaire de Pickering devrait être achevée d’ici le milieu des années 2030. Selon une analyse préliminaire indépendante du Conference Board du Canada, la remise à neuf de la centrale de Pickering devrait augmenter le PIB de l’Ontario de 19,4 milliards de dollars au cours de la période de 11 ans du projet. Le projet devrait également créer environ 11 000 emplois par an, soutenant une main-d’œuvre croissante dans l’ensemble de la province en soutenant les emplois existants et en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans le secteur du nucléaire et des industries connexes. L’exploitation de la centrale après sa remise à neuf créerait et maintiendrait environ 6 410 emplois en Ontario par an, et ce, pendant des décennies.

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de la grande compétence de l’équipe de Pickering Nuclear, dont l’accent mis sur la sécurité et le rendement permet à la centrale de générer l’équivalent de l’alimentation en électricité fiable de plus de deux millions de foyers ontariens », a déclaré Ken Hartwick, président et chef de la direction d’OPG. « Notre expérience dans la remise à neuf de la centrale de Darlington, un projet très complexe qui respecte les délais et le budget, sera inestimable lorsque nous commencerons les travaux nécessaires pour que la centrale de Pickering puisse continuer à répondre à la demande croissante d’électricité de cette province prospère pendant plus de trois décennies. »

La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) a conclu que la remise à neuf de la centrale de Pickering fournirait une meilleure valeur globale pour le contribuable sur le plan des coûts et des risques, par rapport aux autres solutions de production non émettrices. Cet élément, combiné au rendement opérationnel exceptionnel de la centrale de Pickering et à l’économie florissante de l’Ontario qui stimule la demande en électricité, a été pris en compte dans la décision du gouvernement de soutenir le travail d’OPG visant à prolonger la durée de vie de cette source d’énergie propre de longue date.

La rénovation de la centrale nucléaire de Pickering n’est qu’une partie du Plan de l’Ontario pour un avenir énergétique propre, le plan pragmatique du gouvernement qui décrit les mesures que la province prend pour répondre à la demande d’électricité et réduire les émissions tout en soutenant l’électrification de l’économie globale de la province à long terme. Parmi ces mesures, nommons les suivantes :

Énergie nucléaire — promouvoir une énergie nucléaire fiable, abordable et propre grâce à des travaux préparatoires de construction d’une nouvelle centrale nucléaire à Bruce Power et à l’ajout de trois petits réacteurs modulaires supplémentaires à Darlington

— promouvoir une énergie nucléaire fiable, abordable et propre grâce à des travaux préparatoires de construction d’une nouvelle centrale nucléaire à Bruce Power et à l’ajout de trois petits réacteurs modulaires supplémentaires à Darlington Approvisionnements concurrentiels — acquérir 4 000 MW de stockage et de production de gaz naturel et lancer des appels d’offres plus concurrentiels pour des ressources électriques non émettrices, notamment les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique, et les batteries et le biogaz.

— acquérir 4 000 MW de stockage et de production de gaz naturel et lancer des appels d’offres plus concurrentiels pour des ressources électriques non émettrices, notamment les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique, et les batteries et le biogaz. Nouvelle infrastructure de transport — désigner et prioriser des lignes de transport dans le Sud-Ouest et le Nord-Est de l’Ontario qui alimenteront les créateurs d’emplois, y compris les secteurs de la fabrication de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques et de la production d’acier propre.

— désigner et prioriser des lignes de transport dans le Sud-Ouest et le Nord-Est de l’Ontario qui alimenteront les créateurs d’emplois, y compris les secteurs de la fabrication de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques et de la production d’acier propre. Maintien des coûts à un niveau bas — réduire la demande en élargissant les Programmes d’efficacité énergétique de l’Ontario.

— réduire la demande en élargissant les Programmes d’efficacité énergétique de l’Ontario. Planification de l’avenir du transport de l’électricité — demander à la SIERE de produire un rapport au ministre sur les options de transport pour résoudre les goulots d’étranglement du système entre Toronto et le Nord de l’Ontario, et dans le centre-ville de Toronto, afin de permettre la croissance. Travailler avec Hydro-Québec pour explorer de nouvelles connexions de transmission afin de soutenir l’exportation d’électricité excédentaire supplémentaire vers le Québec.

L’Ontario suivra un processus d’approbation en plusieurs étapes pour s’assurer que le projet de remise à neuf de la centrale de Pickering ne se déroule que s’il est dans l’intérêt supérieur de l’Ontario et de ses contribuables.

La remise à neuf des unités « B » de la centrale nucléaire de Pickering est également assujettie à l’approbation réglementaire de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), à l’issue d’un processus rigoureux et transparent. La CCSN est l’organisme fédéral de réglementation nucléaire responsable de l’autorisation des centrales nucléaires et de la surveillance de leur exploitation sécuritaire au Canada.