Le gouvernement de l’Ontario lance une campagne de recrutement pour hausser le nombre d’inspectrices et d’inspecteurs de la santé et la sécurité de première ligne de 98 et veiller à ce que les lieux de travail des quatre coins de la province fassent leur part pour prévenir la propagation de la COVID-19. Grâce à ces nouvelles recrues, la province comptera le plus grand nombre d’inspecteurs du travail sur le terrain de toute son histoire.

« Notre gouvernement prend les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses et travailleurs de l’Ontario au travail et faire en sorte que l’économie demeure sur la bonne voie pour se rétablir complètement, a déclaré le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences Monte McNaughton. En ajoutant plus d’inspecteurs à notre équipe, nous pouvons réagir plus rapidement aux situations à mesure qu’elles surviennent et aider à s’assurer que chaque bureau, usine, magasin et chantier dans la province est sécuritaire, en période de COVID-19 et par la suite. »

L’embauche de ces nouveaux travailleurs fera passer le nombre d’inspecteurs actifs dans la province de 409 à 507, soit une augmentation de 24 pour 100. La formation commencera plus tard cet automne.

Les nouveaux inspecteurs joueront un rôle clé dans la protection des travailleuses et travailleurs en veillant à l’observation et l’application des lois en matière de santé et de sécurité au travail dans les lieux de travail. Ils auront de vastes pouvoirs, soit :

inspecter n’importe quel lieu de travail et s’assurer que les protections contre la COVID-19 y sont en place;

enquêter sur toute situation dangereuse possible, les blessures critiques, les décès et les refus de travailler;

donner des ordres de conformité à la loi;

arrêter l’exécution d’un travail dangereux;

recommander et initier des poursuites.

Le coût d’embauche des nouveaux inspecteurs pour une année complète sera de 11,6 millions de dollars. Le recrutement des inspecteurs commencera au début d’octobre 2020. Les candidats auront un mois pour présenter leur candidature.

« Rien n’est plus important que de protéger la santé et la sécurité de nos travailleuses et travailleurs, a souligné le ministre McNaughton. En établissant le plus important corps d’inspecteurs dans toute notre histoire, nous serons bien positionnés pour y arriver. »

Pour aider à s’assurer que les employeurs ont les ressources et l’équipement nécessaires, dont l’équipement de protection individuelle, pour protéger leurs employés, le gouvernement a créé le Répertoire des fournisseurs d’EPI pour les lieux de travail. Le Répertoire, qui comporte des listes pour les masques, la désinfection, la protection oculaire, les blouses, les gants et les écrans protecteurs, est un autre outil qui contribue à protéger tout le monde au travail.