L’Ontario modernise le secteur de la justice pour le rendre plus accessible, réactif et abordable

Le gouvernement de l’Ontario rend l’accès au système de justice plus facile, plus rapide et plus abordable en investissant dans la technologie et en offrant un plus grand nombre de services en ligne. Ces mesures permettront à la province de tenir plus d’instances à distance et de réduire le nombre de visites dans les palais de justice, ce qui renforcera la sécurité de l’accès au système de justice pendant l’épidémie de COVID-19 et la période de reprise des activités.