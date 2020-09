Les élèves de l’école Saint Nom de Jésus (Hornepayne) vivent un retour en douceur

2020 - HSchool Orientation: 1

Les élèves et le personnel de l’école Saint Nom de Jésus (Hornepayne) furent heureux de se retrouver lors du retour en douceur la semaine dernière. L’enseignement de poursuit tout en respectant les consignes de santé et sécurité, et en suivant les nouvelles consignes. Il va sans dire que les élèves du CSC Nouvelon sont en bonnes mains!

« La santé et le bien-être de nos élèves et des membres de notre personnel demeurent au cœur des efforts du CSC Nouvelon, » déclare M. Paul Henry, directeur de l’éducation au CSC Nouvelon. « C’est ainsi que nous avons investi beaucoup d’effort et d’énergie pour offrir aux élèves de la maternelle à la 12e année un milieu d’apprentissage stimulant et assurer la mise en place des mesures de santé et sécurité et des nouvelles routines. Nous sommes prêts et déterminés à collaborer avec les familles du CSC Nouvelon pour faire en sorte que l’année scolaire 2020-2021 soit une année exceptionnelle ».