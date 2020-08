News from the Park – Investir dans nos écoles investit dans l’avenir

TOn dit que les sens olfactifs peuvent provoquer certaines des émotions et des souvenirs les plus forts chez les gens. Comme lorsque vous entrez dans une pièce et qu’un parfum particulier tel que la cuisson des biscuits ou un certain pot-pourri vous rappelle de puissants souvenirs de votre grand-mère. Pour moi cette semaine, un simple calendrier évoquait des souvenirs forts. Je ne pouvais tout simplement pas en croire mes yeux quand j’ai noté la date. Un vieux sentiment familier de mon enfance m’a soudainement envahi. À cette période de l’année, chaque été, la prise de conscience soudaine que le lendemain de la fête du Travail approche à grands pas me causerait une sorte de panique pour entasser autant de plaisirs d’été que possible dans les jours restants. Cela ne veut pas dire que je n’aimais pas l’école, mais plutôt que j’aimais plus ma liberté d’été. Mes étés sont et ont toujours été trop courts.

Maintenant, dans mon rôle de député provincial, je ressens des sentiments similaires, mais avec une perspective et un sentiment d’urgence totalement différents, provoqués par la pandémie. Beaucoup de gens se disent inquiets pour la sécurité des enfants et des enseignants qui retournent à l’école cet automne.

Malheureusement, ce stress n’est pas seulement ressenti par les parents, mais il est également exprimé par les jeunes au primaire et au secondaire. Les parents, les élèves, les enseignants, le personnel de soutien et même les chauffeurs d’autobus scolaires ne sont pas convaincus que le plan de Doug Ford de renvoyer les enfants en classe et dans les bus sans réelle possibilité de distanciation sociale soit sage ou même sécuritaire dans certains cas. Certes, la population de l’Ontario a clairement exprimé ces préoccupations depuis des semaines au moyen de pétitions, de lettres et de manifestations. Vous savez que cela doit être une véritable préoccupation lorsque les enseignants, le personnel de soutien et les chauffeurs de bus envisagent sérieusement de démissionner d’emplois lucratifs par crainte pour leur propre santé et sécurité au travail. Même les parents envisagent de quitter leur emploi et d’oublier les inconvénients de l’apprentissage en ligne afin de pouvoir empêcher leurs enfants de fréquenter les classes bondées.

Ford et le ministre de l’Éducation Lecce ont pris le podium en déclarant qu’il n’y a rien de plus important que de protéger nos enfants et qu’ils feront tout ce qu’il faut pour les garder en sécurité et en santé. Mais en vérité, il semble qu’ils signifient qu’ils feront tout – sauf fournir le financement nécessaire.

Les parents et les enseignants ont toujours dit que le seul moyen sûr pour les élèves de retourner à l’école est de réduire la taille des classes en ouvrant des salles ou des bâtiments fermés et en réaménageant d’autres espaces appropriés dans les salles de classe. Les autorités de santé publique ont maintenant confirmé les inquiétudes des élèves, des parents, des enseignants et des travailleurs de l’éducation concernant le programme risqué et encombré de retour à l’école de Doug Ford. Ils ont clairement indiqué que donner aux enfants la possibilité de se distancer physiquement dans la salle de classe est la meilleure défense contre les épidémies qui blessent nos petits et se propagent dans la communauté. Il faut plus d’enseignants pour y parvenir.

Ford et Lecce refusent catégoriquement de reconsidérer leurs plans et insistent pour renvoyer les enfants dans des classes déjà bondées avant la pandémie. Au mieux, ils feignent une telle considération, en utilisant des tactiques légères pour faire croire aux gens qu’ils cèdent aux demandes.

Il n’y a pas vraiment de plans pour augmenter le financement des conseils scolaires pour embaucher plus d’enseignants. Après avoir été interpellé pendant des semaines par des parents et des enseignants inquiets, Lecce a annoncé que le gouvernement fournirait de l’argent pour augmenter le personnel. Mais le montant total final n’était même pas une blague. Lorsque vous divisez l’augmentation totale par le nombre d’écoles dans la province, cela revient à 16 000 $ par école. Ce n’est même pas suffisant pour embaucher un enseignant par an. Rien pour diviser les classes en groupes plus petits et plus sûrs.

Une fois qu’il fut clair que le public avait compris le stratagème de Lecce, le gouvernement tenta une autre tactique en annonçant que le ministère de l’Éducation autoriserait un accès spécial unique aux réserves des conseils scolaires pour aider à couvrir les coûts d’embauche de plus d’enseignants. Tout d’abord, cela suppose que chaque conseil dispose d’un financement de « réserve ». Le financement de réserve est de l’argent que certains conseils avaient mis de côté il y a de nombreuses années pour aider à couvrir les dépenses et les besoins imprévus. Par exemple, lorsque les conseils scolaires ne disposent pas de fonds suffisants pour couvrir les dépenses liées aux besoins spéciaux, ils peuvent recourir à ces fonds. Mais une fois le compte disparu, il ne sera jamais réapprovisionné. Le problème, cependant, c’est que tous les conseils ne disposent pas de fonds de réserve. La vérité est donc que la province ne remet pas en fait 500 millions de dollars. Ils permettent simplement aux conseils qui ont leur propre argent d’en dépenser une partie.

Les responsables de la santé recommandent également vivement de s’assurer qu’il y a une ventilation adéquate pour que l’air frais circule dans les classes. Mais nous savons tous que de nombreuses écoles ne disposent pas de tels systèmes de circulation. Plusieurs milliers de salles de classe ont des fenêtres qui ne s’ouvrent pas du tout ou trop peu. Encore une fois, Doug Ford prétend être venu à la rescousse en fournissant jusqu’à 50 millions de dollars pour la réparation, l’amélioration ou l’installation de systèmes de ventilation. Alors, combien cela va-t-il signifier par école étant donné qu’il y a plus de 4 500 écoles dans la province? Un seul système de ventilation pourrait coûter bien plus de 100 000 $. Fournir 50 millions de dollars, c’est comme jeter un verre d’eau sur une grange en feu.

La bonne nouvelle, cependant, qu’il n’est pas trop tard.

Les néo-démocrates ont proposé de limiter la taille des classes pour tous les élèves et de s’efforcer d’obtenir des salles de classe temporaires, des enseignants et des travailleurs de l’éducation alignés pour toutes ces classes. S’assurer que chaque salle de classe a une ventilation adéquate serait l’une des plus grandes priorités. Nous entreprendrions des réparations que les gouvernements ont ignorées pendant des années – en utilisant de l’argent qui aurait été disponible grâce à la bourse sur le carbone auquel Doug Ford a renoncé lors de son élection. Cet argent avait été affecté aux réparations des écoles. Dans le cadre d’un plan néo-démocrate, les écoles de l’Ontario accueilleraient tous les élèves à l’école cinq jours par semaine, mais dans des classes plus petites et plus sûres.

L’Ontario, comme toutes les provinces du Canada, fait face à des jours difficiles pour la reprise économique. Les dépenses consacrées à l’éducation de nos enfants et à la sécurité de nos écoles sont clairement un investissement exceptionnel dans la santé et la sécurité des enfants. C’est un investissement pour que les parents retournent au travail. Et c’est un investissement pour relancer notre économie.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.