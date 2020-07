PARADIS, Claude

(1942-2020)

On Wednesday, July 29, 2020, Claude passed away peacefully surrounded by members of his “Wawa Family”. Claude was born in Kapuskasing on December 6, 1942, and predeceased by his parents Ernest and Blanche Paradis and his sister Lise Ashikawa. He is survived by his brother Robert Paradis and his wife Peggy Averill (late Candace) and his brother-in-law Mike Ashikawa. Claude was the proud uncle of Christopher, Justin and Benjamin Paradis and Jeffrey and Tosh Ashikawa. Dear friend of Ron and Lina Rody and their extended family and the Mathieu family, as well as many teaching colleagues, travelling companions and numerous friends.

Claude started his teaching career in Kapuskasing before moving to Wawa in 1966. From 1968-1970 and again from 1972-1974 Claude taught for the Department of National Defence in Germany. It was during those years that he made many lifelong friends and developed his love of travel that took him to all seven continents.

Claude was instrumental in establishing Wawa’s first French Language Secondary School, Ecole Carrefour Superior Nord. He was the school’s first principal and held that position until his retirement in 1997.

About his globe-trotting experiences Claude always said, “I was never afraid to go anywhere, meet new people and experience new things.”

Thank you to Red Cross Home Care Services, Meals on Wheels and to each and every person who helped Claude in any way to stay in his home which he loved so much for as long as he did.

A heartfelt thank you is extended to the staff of the Lady Dunn Health Centre for the excellent care and compassion bestowed on our brother and friend, Claude. Memorial donations made to the Lady Dunn Health Centre Foundation would by greatly appreciated by the family.

Cremation has taken place and a graveside service will take place with family and friends at a later date in Kapuskasing.

In loving memory, rest in peace Claude.

Arrangements entrusted to the Kerry Funeral Home, Wawa.

(1942-2020) Le mercredi 29 juillet 2020, Claude est décédé paisiblement entouré des membres de sa «famille Wawa». Claude est né à Kapuskasing le 6 décembre 1942, et prédécédé par ses parents Ernest et Blanche Paradis et sa sœur Lise Ashikawa. Il laisse dans le deuil son frère Robert Paradis et sa femme Peggy Averill (feu Candice) et son beau-frère Mike Ashikawa. Claude était le fier oncle de Christopher, Justin et Benjamin Paradis et Jeffrey et Tosh Ashikawa. Cher ami de Ron et Lina Rody et de leur famille élargie et de la famille Mathieu, ainsi que de nombreux collègues enseignants, compagnons de voyage et de nombreux amis.

Claude a commencé sa carrière d’enseignant à Kapuskasing avant de déménager à Wawa en 1966. De 1968 à 1970, puis de 1972 à 1974, Claude a enseigné au ministère de la Défense nationale en Allemagne. C’est au cours de ces années qu’il s’est fait de nombreux amis pour la vie et a développé son amour du voyage qui l’a amené sur les sept continents.

Claude a joué un rôle déterminant dans la création de la première école secondaire de langue française de Wawa, l’Ecole Carrefour Superior Nord. Il a été le premier directeur de l’école et a occupé ce poste jusqu’à sa retraite en 1997.

À propos de ses expériences de globe-trotter, Claude a toujours dit: «Je n’ai jamais eu peur d’aller nulle part, de rencontrer de nouvelles personnes et d’expérimenter de nouvelles choses.

Merci aux Services de soins à domicile de la Croix-Rouge, à la popote roulante et à toutes les personnes qui ont aidé Claude de quelque façon que ce soit à rester dans sa maison qu’il a tant aimée aussi longtemps qu’il l’a fait.

Nous remercions chaleureusement le personnel du Centre de santé Lady Dunn pour les excellents soins et la compassion accordés à notre frère et ami, Claude. Les dons commémoratifs faits à la Fondation du Centre de santé Lady Dunn seraient grandement appréciés par la famille.

La crémation a eu lieu et un service funéraire aura lieu avec la famille et les amis à une date ultérieure à Kapuskasing.

En douce mémoire, repose en paix Claude.

Les arrangements funèbres ont été confiés à la firme Kerry Funeral Home Ltd., Wawa.