La Loi visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 contribuera à relancer l’emploi, à créer des possibilités et à renforcer les collectivités

Le gouvernement dévoile son plan conçu en Ontario pour promouvoir la croissance, le renouveau et la reprise économique. La province a déposé aujourd’hui un nouveau projet de loi intitulé Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 qui jette les bases de la reprise économique en définissant la stratégie du gouvernement pour relancer l’emploi et la croissance, renforcer les collectivités et créer des possibilités pour la population aux quatre coins de la province.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, du ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives, Prabmeet Sarkaria, de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du ministre des Finances, Rod Phillips, pour dévoiler les détails de ce plan.

« Tous les Ontariens et Ontariennes ont ressenti les effets de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des difficultés considérables pour nos familles et nos entreprises, a déclaré le premier ministre Ford. La population ontarienne compte sur notre gouvernement pour engager la province sur la voie du renouveau et remettre les gens au travail — c’est exactement ce que nous faisons en déposant ce nouveau projet de loi. »

Si elle est adoptée, la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 permettra de :

relancer l’emploi et la croissance afin de remettre en marche le moteur économique de l’Ontario. Pour y parvenir, le plan prévoit accélérer la réalisation de projets d’infrastructure clés, attirer davantage d’emplois et d’investissements dans la province, et réduire les formalités administratives afin d’aider les entreprises à s’adapter au nouveau contexte.

renforcer les collectivités en veillant à ce que les municipalités disposent des outils nécessaires pour continuer à fournir les services essentiels dont les Ontariens et Ontariennes dépendent au quotidien. Dans ce but, le gouvernement propose notamment de permettre aux administrations et conseils locaux de continuer à tenir leurs réunions par voie électronique s’ils le souhaitent et d’instaurer de nouveaux frais pour les prestations communautaires afin d’aider les municipalités à financer les infrastructures et services nécessaires à la croissance des collectivités locales.

créer des possibilités pour la population au fur et à mesure que la vie reprend un cours normal. Il s’agira notamment de protéger les consommateurs, de moderniser les services, d’améliorer le système scolaire et d’éliminer les obstacles sociaux et économiques qui entravent la réussite des jeunes.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux afin qu’ils sortent gagnants de cette crise et qu’ils puissent mieux répondre aux besoins de leurs résidents, a souligné le ministre Clark. Notre gouvernement va continuer à se faire le champion des collectivités de notre province en collaborant de près avec Ottawa pour aider chaque municipalité à s’engager sur la voie d’une reprise économique durable. »

« En mettant en place une nouvelle réglementation moderne, claire et efficace, nous donnerons aux gens et aux entreprises de notre province la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur l’essentiel : la relance et le renouveau, a ajouté le ministre Sarkaria. Nous allons améliorer l’accès numérique aux services du gouvernement et adopter des pratiques exemplaires afin de permettre à nos entreprises de se rétablir, de réembaucher et de contribuer à nouveau à la croissance économique de notre province. Un Ontario moderne, c’est un Ontario qui sert mieux la population et facilite les affaires. »

Le gouvernement est déterminé à travailler en partenariat avec la population, les entreprises et les municipalités afin de relever les défis auxquels elles sont confrontées, de protéger la santé de tous les Ontariens et Ontariennes, et de favoriser la prospérité à long terme de l’économie provinciale.