À l’école Saint-Joseph, la francophonie c’est l’affaire de tout le monde!

Le 25 septembre dernier, les élèves et les membres du personnel de l’école Saint-Joseph (Wawa) ont affiché leur fierté lors de la Journée des Franco-Ontariens. De nombreuses activités se sont déroulées lors de cette journée spéciale tout en vert et blanc. Les équipes se sont alternées pour participer à des ateliers de danse, de chants, de dessins et de dégustations! Un dîner barbecue gratuit figurait au menu. Pas évident de nourrir plus de 260 personnes! En plus, chacun a pu déguster un beau petit gâteau décoré en vert et blanc, miam! C’est dans la gaîté et dans une ambiance de fête que le tout s’est déroulé. Les sourires étaient au rendez-vous! Un gros merci aux organisateurs!

Les élèves du secondaire, quant à eux, ont pu se défouler et de rire en participant à des activités de groupes lors de la journée franco. En équipe, les élèves ont tenté de former un grand train en jouant roche-papier-ciseau. Les élèves ont “perdu” leurs souliers dans le Grand vent de Wawa. En dyade, les élèves ont eu la chance de capter des ballons étendus sur des planches à roulettes lors de la version humaine du jeu Hungry Hippos. Pour conclure la journée, tous ont participé à une course d’obstacles ultime; des débouchoir à ventouse, des nouilles et des balles de toutes grandeurs ont fait rire autant les enseignants que les grands du secondaire.

Gros merci à Mme McGregor pour l’organisation et la préparation des jeux et un grand merci à Mme Lytwenko d’avoir animé l’après-midi.