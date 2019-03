GAMACHE, Claire

Passed away peacefully at the Sault Area Hospital on Sunday February 24, 2019 at the age of 74 years. Beloved wife of Yvon Gamache. Loving mother of Roger (Pascale), Danny, the late Gilles and the late Jacques. Proud and loving grandmother of Alex, Claudia, Jaydan, Maikayla and Noah. Daughter of the late Blanche and Elzear Chouinard. Dear sister of Lauréat, Émilien, Réal, Ghislaine, Denise, Denis, late Roger, Reynald, Jacques, Claude, Joceline, Gilles and Ghislain. Claire will be remembered by her many, many nieces and nephews.

Cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie. A Memorial Service will be held at Ste-Cecile Church, Dubreuilville on Saturday March 2, 2019 at 11:00 a.m. with Reverend Michael Asorgoe officiating.

Memorial donations made to the Ste. Cecile Church would be greatly appreciated.

Arrangements entrusted to the Kerry Funeral Home, Wawa.

Décédée paisiblement à l’hôpital régional de Sault Ste. Marie dimanche le 24 février 2019 à l’âge de 74 ans. Épouse bien-aimée de Yvon Gamache. Mère bien-aimée de Roger (Pascale), Danny, feu Gilles et feu Jacques. Grand-maman très aimante de Alex, Claudia, Jaydan, Maikayla et Noah. Fille de feue Blanche et de feu Elzéar Chouinard. Sœur bien-aimée de Lauréat, Émilien, Réal, Ghislaine, Denise, Denis, feu Roger, Reynald, Jacques, Claude, Joceline, Gilles and Ghislain. Se souviendront d’elle ses nombreuses nièces et nombreux neveux.

L’incinération à eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie. Un service commémoratif, présidé par l’abbé Michael Asorgoe, aura lieu à l’église Sainte-Cécile, Dubreuilville samedi 2 mars 2019 à 11h. Des dons commémoratifs envers l’église Sainte-Cécile serait grandement apprécié.

Les arrangements ont été confiés à la maison funéraire Kerry Funeral Home, Wawa.